Vártad már a nyarat?

Zsadányi György Csaba nyáron született, ezzel magyarázza, hogy nemcsak szereti, de bírja is a hőséget. – Igyekszünk minél több programot tervezni a szabadba, múlt szombaton és vasárnap például a belvárosban gyermeknapoztunk.

– Kifejezetten örülök a nyárnak! Már tervezzük a nyaralást: szeretnék néhány napot a barátnőmmel a Balaton mellett tölteni. A pihenésen túl pedig lesz időm az egyetemi felkészülésre is – jegyezte meg Papp Dániel.

Márkus Gergő alig várta, hogy beköszöntsön a kellemes meleg. – Vízparti típus vagyok, az idén „a magyar tenger” és Németország a cél. Lesz mit kipihennem – felelte az ibrányi fiú.

Gégény Szabolcs is csatlakozik barátja nyári terveinek megvalósításához. – Most, hogy vége a sulinak, lazítunk egy kicsit, aztán irány külföld, ahol szívesen vállalnék munkát is.

– Néhány hét és befejeződik a tanév, akkor enyém a világ, bár konkrét nyári terveim még nincsenek – válaszolta az újfehértói Kiss Beatrix.

KM-CsA

