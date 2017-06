Megkezdődött az 52. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál

Uma Thurman Golden Globe-díjas amerikai színésznő Kill Bill című 2003-as akciófilmjét vetítik a fesztiválon. Ben Affleck idén nyerte el első Oscar-díját A régi város című filmdráma főszereplőjeként. A Thermal Hotelben tartott megnyitón mindketten megkapták a fesztiválelnök díját.

Életműdíjat idén három külföldi filmes kap. A világ filmművészetéhez való rendkívüli hozzájárulásért járó Kristályglóbuszt James Newton Howard, a Micsoda nő!, Az éhezők viadala és számos más sikerfilm zeneszerzője, Ken Loach brit filmrendező és a szintén brit Paul Laverty forgatókönyvíró veszi át.

Jeremy Renner amerikai színészt a zárógálán tüntetik ki az Elnöki Díjjal.

Közép-Európa egyetlen A-kategóriás filmszemléjén kilenc nap alatt mintegy 70 ország alkotóinak több mint 170 filmjét láthatják az érdeklődők.

A játékfilmes versenyprogramba idén 12 alkotás kapott meghívást, ezek felének bemutatója nemzetközi premier. A játékfilmek mellett külön-külön kategóriában versenyeznek a félóránál rövidebb és az ennél hosszabb dokumentumfilmek.

A fesztiválon idén két magyar rendező filmje is szerepel: Mundruczó Kornél Jupiter holdja és Kristóf György Out című játékfilmjét is vetítik.

A Közép-Európa egyik legnagyobb és legrégebbi, 1946-ban alapított filmfesztiváljára tavaly rekordszámú, 135 ezer belépőjegyet adtak el. A rendezvény híres családias hangulatáról és fiatal közönségéről. A legtöbb látogató nem luxushotelekben száll meg, hanem tornatermekben és szabad ég alatt felállított sátrakban.

A szemle idei újdonsága, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel több filmet a fesztiválmozik mellett néhány nyugat-csehországi város, köztük Mariánské Lázné mozijaiban is bemutatnak.

Az ünnepélyes díjkiosztót július 8-án tartják.

A fesztivál fődíját, a legjobb játékfilmnek járó Kristályglóbuszt tavaly az Ernelláék Farkaséknál című, Hajdu Szabolcs rendezte magyar film kapta.

– MTI –

