Megkezdődtek A kisfiú meg az oroszlánok próbái a Móricz Zsigmond Színházban

A kisfiú meg az oroszlánok című mese a generációk közötti árokról szól, egy kicsit a világszemléleti különbségekből adódó társtalanságról, a gyerekek, felnőttek és öregek különálló világáról, de arról is, hogy az egymásra való odafigyelés és az empátia lehet az árkokon átvezető híd. A mese és a valóság elemeit ötvöző költői történet arra is int, hogy felnőttként se űzzük ki magunkból a gyermekkorunkat színező álmokat. A mese és a valóság elemeit ötvöző költői történet arra is int, hogy felnőttként se űzzük ki magunkból a gyermekkorunkat színező álmokat.

Bemutató: 2017. február 10. péntek 17.00 óra

