Megmutatták, milyen a magyar virtus

A magyar női röplabda válogatott hibátlan teljesítménnyel az élen végzett a World Grand Prix harmadik csoportjának mexikói tornáján. Mint arról már hírt adtunk, a mieink előbb Trinidad és Tobagót (3:0), majd Ausztráliát (3:1) győzték le, a zárótalálkozón pedig – 3400 néző előtt – a hazaiaknál is jobbnak (3:0) bizonyultak.

– Nehéz győzelmet arattunk, mert nagyon jó a mexikói csapat, hihetetlenül rugalmasak, nagyon jól mezőnyöznek, minden pontért meg kellett küzdenünk – értékelte a történteket a szövetség honlapján Szakmáry Gréta, a pályafutását Nyíregyházán kezdő, a nyáron Békéscsabáról a német bajnok SSC Palmberg Schwerinhez szerződött ütőjátékos. – De mi is megmutattuk, milyen az európai röplabda, és úgy érzékelem, hogy tetszett is a közönségnek. Eszméletlenül kedvesek az emberek, minden meccsre sokan jöttek ki, szeretik a röplabdát. Először szerepel a magyar válogatott a World Grand Prix-n, nagyon örülök, hogy a csapat tagja lehetek, három győzelmet arattunk, nagyon büszke vagyok magunkra.

A Fatum-Nyíregyháza kulcsembere, Villám Lilla ezúttal sem kapott lehetőséget, mindazonáltal nagy siker részese lehetett. Eme diadallal ugyanis felcsillant a remény, hogy a nemzeti együttes a legjobb négy közé juthat a küzdelemsorozatban. A World Grand Prix harmadik osztályában nyolc csapat küzd egymással. A canberrai négyes döntőnek a házigazda Ausztrália automatikusan a résztvevője. A mexikói mellett párhuzamosan rendezett kameruni tornán szerepeltek a válogatottak, a héten pedig Venezuela (itt lesz jelenése a magyaroknak), valamint Trinidad és Tobago lesz a házigazda. Az összesített eredmény alapján – elsőre nem a pontszám, hanem a győzelmek száma rangsorol – a házigazda mellett a három legjobb csapat lehet ott a négyes döntőben. Az ottani nyertes feljut a World Grand Prix 12 csapatos második csoportjába.

hunvolley.hu, KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA