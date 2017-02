Megtáncoltatták a norvégokat

Sikeresen zárult a 4 for Dance Tánc, Sport és Kulturális Egyesület TáncKluzív projektje, amelyet egy norvég partnerszervezettel közösen valósítottak meg – a nyíregyházi együttes tagjai a program zárásaként tartott sajtótájékoztatón elmondták: ez volt az első nagy nemzetközi projektjük, amely méltó volt ahhoz a minőséghez, amit mindig is képviseltek.

Az elsődleges céljuk egy interkulturális kortárs táncművészeti alkotás létrehozása volt a norvég partnerrel és meghívott művészeikkel közösen. Tavaly ősszel Trondheimben, januárban pedig Nyíregyházán mutatták be az előadást, a közös produkciót pedig elméleti és gyakorlati képzés előzte meg. A fiúk több korosztályban tartottak oktatást, és nem volt könnyű dolguk, hiszen a norvég néptánc jóval egyszerűbb, mint a Kárpát-medencei, de megoldották a feladatot.

– Az volt a célunk, hogy a résztvevők élvezzék a foglalkozásokat, ezért inkább kevesebb lépést gyakoroltunk be, azokat is vidám játékokkal fűszerezve.

– A norvég közönség nagyon élvezte a produkciót, amelyet Oslóban is bemutatunk majd. Annyira jó volt a fogadtatás, hogy a kinti partnerszervezet azt szeretné, ha Dániába, Svédországba és Finnországba is eljutna az előadás, de további közös munkákban is gondolkodnak – mesélték az együttes tagjai, akikben egyetlen dolog miatt maradt csak hiányérzet: nem látták a sarki fényt, pedig még egy applikációt is letöltöttek, hogy semmiképpen se maradjanak le róla. De nem szomorkodnak: ha megvalósul a skandináv túrájuk, erre is lesz lehetőségük.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA