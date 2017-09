Palotás Péter – Mitsubishi Colt EVO

Dömsöd – 2017.09.03.

Levianus Motorsport

Hétvégén újra felöltöd a tűzálló ruhát és rajthoz állsz az Országos Autocross Bajnokság Dömsödi futamán.

Itt korábban indultál-e már, ha igen mekkora előny ez neked, ha nem akkor miként informálódsz a pályáról?

– Tavaly voltam két alkalommal tesztelni ezen a pályán, de akkor nagyon rossz állapotban volt. A mostani állapotában a pálya szinte nem hasonlítható össze az akkori állapottal. Nagyon sok munkát és energiát fektetett a pályába Kis Ádám és csapata. Mindenképpen lesz pályabejárás a verseny előtt.

Elég tempós a pálya benne egy ugratóval, és több tempós kanyarral. Állni fogsz a gázon rendesen?

– Nem lesz más választásom és nem is akarom elvenni a gázt, a pálya is amint említettem ideális állapotban van, szóval ami a csövön kifér. Biztos, hogy most is lesz küzdelem a pályán és ugye a gyorsabb nyer, így megteszem, ami tőlem telik. A fiúk ideális állapotba hozták az autót erre a versenyre is.

A versenyautód most is a Mitsubishi Colt EVO lesz. Ádám szépen “bejáratta” neked a nyirádi Autocross EB-n, neked már csak meg kell zaboláznod a lovakat, és meg sem állni a dobogóig. Most miként tervezed a versenyed?

– Mindenképpen jobban tervezem, mint a túrkevei versenyt, szeretnék a dobogóra állni, de nem a 3. helyre. Mivel ez a szezonban már az ötödik verseny, szeretnék bizonyítani magamnak és a csapatnak is. Tudom, hogy az autó képes a győzelemre, és pedig hozzáteszem a magam részét.

Partnereimnek köszönöm a segítséget!

Szurkoljunk közösen Petinek a szeptember harmadikán dömsödön megrendezendő, Magyar Országos Autocross bajnokság ötödik futamán!

– Hajósi Miklós –

