Megtörtént az ultrahang vizsgálat, kiderült, kisfiút vagy kislányt vár Szabó Zsófi

De be ám! Az ultrahang vizsgálat megerősítette: decemberben kisfia születik Zsófinak.

Amikor egy nő megtudja, hogy kisbabát vár, akkor tulajdonképpen mindegy is, milyen nemű lesz, de én tényleg úgy képzeltem el, hogy fiam születik – mondta Zsófi, aki azt is elárulta, hogy olyan nevet szeretnének a fiuknak, ami egyrészt bibliai eredetű, másrészt pedig külföldön is könnyen ki tudják ejteni. Emiatt nem valószínű, hogy az apa nevét kapná a kicsi.

– A Zsolt sajnos nem ilyen, úgyhogy ezért is esett ki a lehetséges befutók közül – mondta Zsófi.

