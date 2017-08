Megújul a zajtai idősek otthona

A fiatalok egy része a karbantartási munkálatokba segített be: az óvoda udvarán a szabadtéri játékokat festették le, míg a polgármesteri hivatalnál a korlátokat varázsolták szebbé. Ketten besegítettek a német kisebbségi önkormányzat által szervezett napközis tábor munkájába is. Részt vettek annak a kulturális-szórakoztató műsornak a rendezésében is, amelyet az elmúlt szombaton rendeztek meg Zajtán a sváb csűrben. A programban felléptek a rozsályi Béres András Kör tagjai, a szintén rozsályi Hajnalpelika Kisszínpad gyermek és felnőtt színjátszói, énekelt a Zajtai Férfikar s bemutatkozott a helyi Vitéz Gaál Lajos Kulturális Egyesület tánccsoportja is – tájékoztatta lapunkat Kosztya Zoltán polgármester.

A település vezetője szólt még lapunknak a tervezett beruházásokról. Az önkormányzat az idősek otthonának külső és belső felújítására elnyert 30 millió forintot, a munkálatokat az ősszel kezdik. Az önkormányzati konyha felújítására a Belügyminisztériumtól nyert támogatást a település.

Saját erőből a faluközpontban térköveztek le egy nagyobb területet az óvoda, a bolt és italbolt előtt, valamint alakítottak ki térkövezett parkolókat is.

KM

