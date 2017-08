Megújulnak a megyei iskolák

A diákok még gondtalanul élvezik a nyári szünidőt, hiszen van még néhány nap a szeptemberi tanévkezdésig, a pedagógusok azonban már tanévnyitó értekezletekkel készülnek az új tanévre, a karbantartók pedig az utolsó ecsetvonásokat végzik, hogy frissen festett ebédlők, tantermek, folyosók várhassák a fiatalokat. Nagy munka vár a szakemberekre szerdán a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában: ajtót vágnak a tornateremre.

– A katasztrófavédelmi igazgatóság csak 110 diákot engedne be most a tornaterembe, csakhogy a különböző rendezvényeken ettől jóval többen vagyunk a szülőkkel és a volt diákokkal együtt. Ezért javasolták az új ajtót, mert akkor akár 300 személy is lehet bent – tudtuk meg Molnár József iskolaigazgatótól.

Kisebb helyreállítások

– Az idén csak kisebb karbantartási munkát kell elvégeznünk, csempét, illetve linóleumot javítunk az iskolában a szeptemberi tanévkezdésre – mondta el portálunk megkeresésére Kosztya Zoltán, a Méhteleki Általános Iskola igazgatója.

– Mint közismert, tavaly júniusban hatalmas jégeső zúdult Erdőhátra, az iskolánkban is óriási károk keletkeztek. A felső szintet és a mosdóhelyiségeket akkor teljesen felújítottuk állami támogatással, ezért vannak ebben az évben csak kisebb karbantartási munkálatok.

Nagyon megérett már a dögei Ölbey Irén Általános Iskola tornatermének a tetőzete arra, hogy megújuljon, hogy új szigetelést kapjon. Ennek a nagyobb léptékű beruházásnak a megvalósítása azonban csak pályázat útján lehetséges, hosszabb időt vesz igénybe, a kisebb helyreállításokat azonban ezekben a napokban is végzi a karbantartó az önkormányzati közmunkásokkal együtt.

– A tankerületi igazgatóságnak előre jeleztük, hogy mennyi festékre, ecsetre van szükségünk, de például most is kértem olajfestéket – tájékoztatta lapunkat Agárdy Sándor, az oktatási intézmény igazgatója.

– Tisztító festést kap többek között a konyha, az ebédlő, a folyosó, valamint több mosdó. Pontosan megérkeztek augusztus elején a tankönyvek, amiket az első tanítási napon osztunk majd ki. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, ha holnap indulna a tanév, nálunk semmi akadálya nem lenne a kezdésnek.

öt millió forintból

A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tíz szakképző iskola tartozik, nyíregyházi, tiszalöki, valamint tiszavasvári székhelyekkel és tizenhárom telephellyel.

– A tanév közben folyamatosak voltak a javítási feladatok, a szeptemberi kezdésig mintegy 55 millió forintból épület-karbantartási munkát fejeznek be a szakemberek. Ezek vizesblokk, csővezeték, lépcső, elektromos és villámvédelmi felújítások, illetve különböző festési munkák – sorolta lapunk megkeresésére Gurbánné Papp Mária. A centrum főigazgatója hozzátette: pályázati, közel 300 millió forintos forrásból öt telephelyen napelemes rendszert telepítenek, valamint egy iskolában megtörténik a teljes energetikai korszerűsítés.

Korszerűsítése

– Négy tagintézményünkben nagyobb felújítási munkálatok – tantermek, tanműhelyek, villamoshálózatok korszerűsítése, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés – kezdődnek el, amelyek a 2017/2018-as tanévben fejeződnek be – mondta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetője.

Felújítási munkálatok három részben

A nyíregyházi közgyűlés ebben az esztendőben közel 655 millió forintot hagyott jóvá intézmények felújítására.

– Az éves felújítási munkákat az intézményvezetőkkel együtt határozták meg. A közgyűlés által jóváhagyott munkákat összevonták, s három részben, más-más kivitelezővel valósítják meg. Az első két rész óvodák felújítását, a harmadik a Váci Mihály Kulturális Központ telephelyein, a bölcsődékben és a Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein szükséges helyreállítási feladatokat tartalmazzák. Az óvodákban 90 millió forintból szerkezetépítési és szakipari munkákat végeznek el, melyek érintik – a teljesség igénye nélkül – a szekrényeket, foglalkoztatókat, tornatermeket, vizes­blokkokat, homlokzatokat, térburkolatokat.

– Az intézményekben pedig közel 60 millió forintból tetőt, padlót javítanak, nyílászárókat cserélnek, öltözőket újítanak fel, s például bölcsődei foglalkoztatók árnyékolását is megoldják – sorolta érdeklődésünkre Rendes Sándor szóvivő.

