Megváltó háromszor

Karácsony első napján az emberek áhítattal gondolnak Jézus születésére. József Attila is így tehetett, amikor megírta Betlehemi királyok című versét, melynek sorai – hála a költeményt megzenésítő Kormorán együttesnek is – máig a fülemben csengenek: „Adjonisten, Megváltó, Megváltó! Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal…” Galambos Béla írása.



Karácsony másnapján újra szóba került a megváltó. Csak ezúttal kis emmel. Baráti körben mesélte lányom keresztanyja, hogy mint rég elhunyt édesanyja sírhelyének újra megváltója kopogtatott minap a temető gondnokságánál. Hat maréknyi arany helyett néhány tízezrest vitt magával, hogy további X évre rendezze a nyughely sorsát. Ám ott nem járt eredménnyel, mivel a családtagok közül nem az ő neve volt bevésve a „nagy könyvbe”, így nem fogadták el a pénzét. Mintha nem lenne mindegy a végeredmény szempontjából, hogy ki fizeti a megváltást, ki a megváltó személye… Úgy gondolom, mindenkinek megváltás lenne, ha a bürokrácia nem csupán csökkenne, mint arra ígéreteket kaptunk, de a racionalitás is érvényre jutna a hivatalokban. Ezzel ugyanis mind a két fél, az ésszerű döntéseket fölvállaló hivatalnok és az ügyeit nem intézgetni, hanem elintézni óhajtó polgár elégedettebb lehetne. – Galambos Béla – VISSZA A KEZDŐOLDALRA