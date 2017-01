Megviselt az elmúlt néhány napban tapasztalt extrém hideg?

Nyíregyháza – Pásztor Jánosné: Engem kimondottan megviseltek a mínuszok. Szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdök egyébként is, de most a megszokottnál is rosszabb a közérzetem, vi­szont dolgozni meg kénytelen vagyok.

Daneluszki Fanni: Nem éreztem magam semmilyen szempontból rosz­szab­bul az elmúlt napokban. De hát miért kellett volna, hiszen még fiatal vagyok. Sok teát is ittam és melegen felöltöztem. Úgy tűnik, bejött. Marsó Lotti: Nem viselt meg egyáltalán az időjárás. Különben is, fiatal szervezetem kimondottan szereti a telet és a hideget. Nem fájt se a fejem, nem gyötört a nátha, nem kellett elhasználnom egy százas zsepit. Sárga Bertalan: Hála istennek semmi különöset nem tapasztaltam magamon az elmúlt néhány napban, pedig régen volt ilyen hideg időben részem. Se egy megfázás, de még a torkom sem fájt ebben az embert próbáló időben. VISSZA A KEZDŐOLDALRA