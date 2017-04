Melegrekord után jégeső

Szabolcs-Szabolcs-Bereg. Április első hetében melegrekord született: a fővárosban megdőlt a napi minimumhőmérsékleti rekord, hajnalban plusz 15,1 Celsius-fokot mértek. Aztán a természet a másik, jóval borúsabb arcát mutatta: két héttel később Kékestetőn mínusz 7 Celsius-foknál is hidegebb volt, Lillafürednél 50 centiméteres hó esett.

Az áprilisban szokatlan időjárás rendkívül sok kárt okozott az Aegon Magyarország ügyfeleinél is: hétfő reggelig 965 bejelentés érkezett a lakásbiztosítóhoz, az ügyfelek által becsült kár közel 84 millió forint.

Vasárnap délután megyénk több pontján is esett jégeső, többek között Dögén és Tornyospálcán is.

– Furcsa jég volt, még soha nem találkoztam ilyennel. Nem az a kemény, szabályos jég volt, amit megszoktunk, hanem puha, a darához hasonló állagú, felfújt, gömbölyű hószemcse hullott, s ez nem vert szét semmit. Vékony lepelt képezett a füvön, s vagy 10-15 percig meg is maradt – mondta el érdeklődésünkre Agárdy Sándor, a dögei Ölbey Irén Általános Iskola igazgatója, aki egyébként tornyospálcai lakos. – Sokkal nagyobb kárt okoztak elmúlt napok fagyos éjszakái, főleg a tornyospálcai gyümölcsösökben. Úgy gondolom, hogy Dögén azért nem okozott olyan nagy károkat a fagy, mert párásabb a levegő, hiszen a közelben van egy 440 hektáros vízfelület, a Rétközi-tó. Úgy érzem, ennek a víztározónak, pontosabban fogalmazva a kipárolgásnak van egy olyan pozitív hatása is, hogy nem hűl le annyira a levegő. Azért volt itt Dögén is fagy, de nem látszik annyira a fákon. Olyan mértékű biztosan nem volt, mint Tornyospálcán, ahol szerintem komoly méretű károkat okozott a hideg, főleg a sárgabarackban. Ami Dögének a víztározó, az Tornyospálcán az erdőnek lehetne, de a védő hatása most még nem érvényesülhetett, mert a fák még nincsenek lombos állapotban. Akik Tornyospálcán megvagdalják a bimbókat, látják, hogy belül már meg van feketedve. Bár hétfő reggelre nem volt fagy, a hőmérséklet nagyon alacsony volt, mindössze 1 fokot mutatott az autóm külső hőmérője, amikor elindultam a munkahelyemre – tette hozzá Agárdy Sándor.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz nem érkezett egyetlen olyan jellegű bejelentés a jégesőt illetően, ami után intézkedniük kellett volna. Hétfőn pedig már megyeszerte hétágra sütött a Nap. Szeszélyes az április…

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA