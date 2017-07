Melltartóba vagy alsónadrágba rejtve bekerülhet ez-az a fesztiváltérre

– A megfelelő biztonság megteremtésére egyetlen szervezőnek sem szabad sajnálnia a pénzt, intő példák mutatják, mi minden történhet ott, ahol ezen spórolnak – mondta lapunknak Kertész Attila, a nyíregyházi Magnum-44 Személy- és Vagyonvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója. Megtudtuk: bár a beléptetésnél igyekeznek kiszűrni a tiltott holmikat (drog, paprikaspray, stb.), de így is előfordul, hogy – melltartóba vagy alsónadrágba rejtve – bekerül ez-az a fesztiváltérre.

Egy fesztivál szervezésekor az elsődleges szempont a biztonság. Ezzel dr. Török László, a kisvárdai L.E.S.Z. Feszt igazgatója is maximálisan egyetért.

– A rendezvényt harminc nappal a kezdés előtt be kellett jelentenünk az illetékes jegyzőnek. A forgatókönyvvel egy időben elkészítettük a fesztivál biztonsági és tűzvédelmi tervét, felvettük a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel és a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal. Utóbbi megvizsgálta és elfogadta a kikerülő tereptárgyak, például a színpadok, sátrak papírjait (cseppállósági bizonyítványokat, műszaki leírásokat), felmérte és kiszámította a menekülési útvonalakat – ezeket táblák jelezték a fesztiválon belül és kívül is. Irányítási pontokat állítottunk fel a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szervezők csapatainak – sorolta a múlt hétvégi fesztivál atyja.

Többféle jogosultság

Dr. Török László hozzátette: a feszten három nap alatt összesen több mint 1500 ember látott el valamilyen feladatot, így fontos volt kialakítani egy rendszert arra, hogy ki hova mehet be. A belgiumi Tomorrowland zenei fesztivál mintájára a munkatársak és a fesztiválozók többféle jogosultságot kaptak, és igyekeztek a lehető legtöbb helyre kitenni a tájékoztatót, amin ezeket a kulcsokat vagy nyakba akasztható passokat mindenki láthatta. – Külön belépőt használt a legszűkebb menedzsment, ahogy a kiszolgáló és biztonsági személyzet, a saját médiastábunk és a sajtó, illetve az idén húszan fesztiválbarát jogosultságot kaptak. Ők olyan emberek, akiket jól ismerünk; támogatóként és nem fesztiváldolgozóként segítették a munkánkat. Ilyen fényképes igazolványt kapott például a kisfiam is, akinek az volt a feladata, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e a vidámpark – mondta mosolyogva a fesztiváligazgató, aki szerint fontos, hogy a vendégek belássák, a saját biztonságuk érdekében be kell tartaniuk a házirendet. Nem vihettek be szúró-vágó fegyvert, robbanó- és kábítószert, alkoholt – erre a rendőrök is kiemelten figyeltek.

Az értékeket hagyják otthon!

– Minden fesztiválozónak azt tudom tanácsolni, amit a saját 18 éves fiamnak: legyen náluk elegendő pénz, gondolva a váratlan kiadásokra is, de ne tartsák a teljes összeget egyetlen, pláne nem szembetűnő helyen, mert ezzel megkönnyítik a tolvajok, zsebesek dolgát – mondja Kertész Attila, a nyíregyházi Magnum-44 Személy- és Vagyonvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

– Az értékes ékszereket, kütyüket érdemes otthon hagyni, az okostelefonra pedig „virtuális lakatot” tenni, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a személyes adatainkhoz. Az alkoholfogyasztás terén mértékletességre intek mindenkit. A biztonsági személyzet munkáját azzal segíthetik a fesztiválozók, ha nem viselkednek kirívóan, provokatívan. A baráti társaságok ne csak egymásra, egymás poharaira is figyeljenek oda, sajnos előfordult már olyan, hogy a lányok őrizetlenül hagyott italába tudatmódosító szereket csempésztek az alkalmi ismerősök, aztán kihasználták a befolyásolhatóságukat… Az egyenruhás kollégák jelenléte, munkája mellett óriási szerepe van a tömegben elvegyülő civil ruhás biztonságiaknak, akik szemmel tartják a gyanús alakokat és kiszűrik a rendbontókat – engedett betekintést a szakma kulisszatitkaiba Kertész Attila.

Egy hátizsáknyi jó tanács

Hankó Ibolya sem vetette meg a könnyűzenei fesztiválokat, járt anno a Hegyalján, a Szigeten és Panyolán, így amikor kisebbik lánya 16 évesen azzal állt elé, hogy az E-misszió egyesület önkénteseként a közösségi szolgálatát a tokaj-rakamazi dzsemboriban töltené le, nem mondott nemet, sőt elkísérte gyermekét.

– Nem fogtam a kezét egész nap, esténként jöhetett-mehetett a barátaival, amit nagyon élvezett. A következő évben születésnapjára kapott egy jegyet a VOLT-ra, ahová egy hátizsáknyi jó tanáccsal indult el – kezdve azzal, hogyan és hova érdemes felverni a sátrat. Beszélgettünk az alkoholfogyasztásról, a drogokról. Kérnem sem kellett, a kábítószerre mindig is nemet mondott, nem tiltottam, hogy alkoholt igyon, de a lelkére kötöttem, hogy figyeljen oda magára, mindig legyen saját pohara, amit nem tesz le egy pillanatra sem, ha ismeretlenek kínálják, inkább utasítsa vissza. Szerencsére nem is volt semmi gond, ma meg már inkább a művészeti táborokat keresi.

KM-CSA, PI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA