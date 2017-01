Méltó lezárása egy korszaknak

SOLID Racing Team – Szilveszter Rally, 2016.12.27-29.

Kondella Péter – Kondella-Fülep Edina, Mitsubishi Lancer Evo. IX.

Míg Gyenes András – Zágon Kristóf páros technikai hiba miatt idő előtt fejezték be a futamot, addig Kondella Péter (aki két navigátorral indult – Bencs Gábor és Kondella-Fülep Edina személyében) szintén küzdött technikai hibákkal, de sikerült befejezni a futamot.

A 2016-os évben tapasztaltak alapján nagy reményekkel és izgatottan vártuk ezt a versenyt. Az eredeti tervek szerint Edinával mentem volna végig, de egészségügyi állapota miatt keresnem kellett helyette egy navigátort. A választás Bencs Gáborra esett, akit ajánlottak nekem. Gáborral jól tudtunk együtt dolgozni, nagy tapasztalattal rendelkezik. Az utolsó körig Gáborral mentem, mivel Edina mégis be tudott mellém ülni, így az utolsó kört vele teljesítettem. A kuplunggal egész nap problémánk volt, annak ellenére, hogy a verseny előtt lett kicserélve. A 3. gyors céljánál már az elindulás is gondot okozott, a 4. gyorson épp, hogy végig tudtunk menni. A szervizig a nézők is megnehezítették a dolgunkat, mindenki az út közepén sétált, nem foglalkozva a forgalommal. A szerelők az utolsó percig dolgoztak azon, hogy ki tudják cserélni a kuplungot, sikerült időben elindulnunk. Ezúton is köszönöm a munkájukat, és azt az odaadásukat, amit tanúsítottak. Az utolsó két gyorson tudtunk önfeledten autózni, így jó érzéssel tudtuk lezárni a 2016-os évet és az EVO IX-es korszakot. 2017-es versenyeinkre új autóval, új célokkal készülünk. Remélem legalább annyi élményt és tapasztalatot fogunk szerezni, mint az elmúlt időszakban.

Partnereinknek köszönjük az együttműködést!

– Hajósi Miklós –

