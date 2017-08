Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni iskolakezdés előtt

Bár az időjárást tekintve úgy tűnhet, hogy soha nem ér véget a nyár, a nappalok rövidülnek, az esték hűvösödnek, a költöző madarak már javában készülődnek, és igen, hamarosan becsengetnek az iskolákban. Előtte azonban még nagy feladat vár a szülőkre és a diákokra: be kell szerezniük mindent a tanévkezdéshez. Ez pedig nem olcsó mulatság.

Hétfőn egész nap egymásnak adták a kilincset a vásárlók.” Gödényné Barbócz Katalin

Szofi szeptemberben kezdi az általános iskolát, és már izgatottan várja a nagy napot, amikor először lépheti át a nyíregyházi Apáczai-iskola kapuját.

Táskát a nagymamától

– Ez már a második túránk, első körben sikerült a tanévkezdéshez szükséges felszerelés nagy részét megvennünk. Táskát a nagyitól kapott, az írószereket már beszereztük, hátra van még a tornacucc, a tisztasági csomag, meg néhány apróság. Az ünneplőruháját is ki kell még választanunk – sorolja a kislány anyukája, Majláth Klára, aki azt is elárulja: eddig körülbelül 35 ezer forintra rúgnak a költségeik.

– Beszéltem Szofi egyik leendő osztálytársának az anyukájával, ők már letudták a bevásárlást – náluk 60 ezer forint lett a vége. Valamivel könnyebb helyzetben vagyunk, mert a család is besegít, így az árak mellett a minőség is a szempontok között szerepel, amikor például a zsírkréták, ceruzák, vízfestékek között válogatunk. Úgy számolunk, hogy jövőre már kevésbé lesz megterhelő az iskolakezdés, hiszen a nagymamától kapott táska jó lesz a következő években, ahogy tolltartóból, tornazsákból sem kell majd új.

A füzeteket, írószereket Szofi választotta.

– Van köztük virágos, lovas, baglyos és tündéres – meséli kissé szégyellős mosollyal, mire Klára hozzáteszi: attól, hogy a kislánya már iskolás, még szeretheti a színes, állat- és mesefigurás dolgokat. Addig jó, míg gyerek…

Míg a családok a vevőtérben válogatnak, Gödényné Barbócz Katalin, a nyíregyházi Idem Papír ügyvezető tulajdonosa készségesen elmondja: ahogy az elmúlt években, úgy az idén is ezen a héten indul meg a nagy roham, hétfőn egész nap egymásnak adták a kilincset a vásárlók.

A minőség is számít

– Az iskolakezdők és az alsósok már hetekkel korábban megkapták a listát azokról az eszközökről, felszerelésekről, amelyekre szükségük lesz év közben, míg a nagyobbak csak a tanévnyitó után tudják meg, miből mennyi kell, így ők szeptember első hetében jönnek inkább. Sokat spórolhat a család, ha kivár, mert így biztosan nem kerül semmi felesleges a kosárba.

Katalintól azt is megtudjuk, hogy a legtöbb pénzt általában az iskolakezdők hagyják az üzletben, a végösszeg tokkal-vonóval 45–50 ezer forint között alakul átlagosan.

– Természetesen vannak, akik nem elégednek meg a hat-nyolcezer forintos iskolatáskával, ők a prémium minőségű termékek közül válogatnak, melyeknek az ára is borsosabb. Sokan keresik az ergonomikus, gerinckímélő iskolatáskákat is, ezekből is széles a kínálatunk, ahogy a minőségi tanszerekből is – mutat körbe a boltban.

Az árcímkéket böngészve kiderül: már hatszáz forintért is lehet csinos tolltartót vásárolni, de a szülők lélektani határa jellemzően 3000–3500 forint. Természetesen a márkás, előre „berendezett” tolltartók is népszerűek, amikért akár 5200 forintot is kifizetnek a családok. A legegyszerűbb, kisméretű füzet ötven, a mintás 250 forintért kel el, utóbbiakra már vignetta sem kell, nemhogy borító. A középkategóriás ceruza-, filctoll- és zsírkrétakészletek ára 1200–1500 forint körül mozog – ezeknél igény szerint drágábbat és olcsóbbat is találunk a polcokon.

A gyermek kedvében járnak

– A rajzfilmfigurás, állatos és sporthoz köthető, főleg focis termékek a legnépszerűbbek, ezeket általában szettben vásárolják meg a szülők – még azok is, akiket láthatóan nem vet fel a pénz. Ők is szeretnék, hogy a gyermekük büszkén és örömmel forgassa az iskolai felszerelését, ezért mindent megtesznek, hogy a csemeték kedvében járjanak – jegyzi meg az Idem Papír vezetője, az üzletben szeptember első hetéig kedvezmények várják a betérőket.

KM-CsA

Fekete nadrág, fehér ing

Ritli Viktória fia, Gergő a tizenegyedik osztályt kezdi szeptembertől a Sipkay Barna középiskolában.

– A tankönyvei már megvannak, hiszen a tavalyiakat viszik tovább, az iskolatáskája is használható még, így néhány füzeten, tollon, vonalzón kívül nem nagyon kell semmilyen tanszer. Ami költséges, az a ruha, ugyanis pincérnek tanul. Az utcai öltözeten kívül kell tehát egy pár új elegáns, fekete cipő, legalább két fekete nadrág, négy-öt fehér ing és néhány fekete, galléros póló. Ha sikerül jó akciót kifognunk, talán megússzuk 20–25 ezer forintból – számolgatott a nyíregyházi édesanya.

