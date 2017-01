Egyes közlekedési szakértők szerint akár fél évig is elhúzódhat a vizsgálat, mire kiderül, mi is okozta a magyar gyerekeket szállító busz tragédiáját Verona közelében. A műszaki hibát egyébként már tegnap délután kizárták az olasz szakemberek, de számos részlet még tisztázásra vár. Felmerült például, hogy volt-e megfelelő biztonsági felszerelés, mondjuk az ablak betörésére szolgáló kalapács, hiszen egyesek könyökkel vagy lábbal igyekeztek bezúzni az üveget.

Poroltó, kalapács, hólánc

Utánanéztünk, mi az, ami az alapfelszerelés része egy kirándulóbuszon, és segítségünkre lehet egy baleset során. A CsabaBusz Kft. ügyvezetője, Márton Csaba volt segítségünkre, aki elmondta: minden buszban több ablaktörő kalapácsnak kell lenni két ablak közé felhelyezve, de az a jármű típusától függ, hogy mennyi.

– Egy 51 személyes, 12 méteres, kéttengelyes járműbe például hetet raknak, de a balesetet szenvedett jármű ettől közel két méterrel hosszabb volt, így minimum kettővel többnek kellett benne lenni. Ezeket plombával is ellátják, tehát indokolatlanul nem lehet levenni onnan. A hegyes végével üthető be a nem szilánkosra törő, hanem apró darabokra eső üveg, a másik végével pedig tovább lehet bontani a rést. A speciális kialakításának köszönhetően a szerszám védi a kezet is. Tudjuk, a szerencsétlenül járt jármű jobb oldalát szinte legyalulta a hídpillér – az első és középső ajtót ezért sem használhatták –, de a bal oldalon kellett lenni még kalapácsoknak. Ez azért is fontos, mert menekülni valóban csak az ablakon keresztül lehet egy buszból, harmadik, vészkijáratul szolgáló ajtó nincs.

Márton Csaba a biztonsági felszerelés részeként természetesen a poroltót, a hóláncot és az elsősegély ládát is megemlítette, s elmondta, hogy biztonsági öveket sajnos csak az újabb járműtípusokon találni.

