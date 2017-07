Mennyezeti lámpából van választék bőven

Jó hír viszont, hogy az elter.hu szakáruház tapasztalatai szerint is minden korábbinál szélesebb mennyezeti lámpa kínálat áll ma már az érdeklődők rendelkezésére. A lakásfelújítás során nem feltétlenül szükséges a bútorok lecserélése, hiszen akár a lakástextíliák és egy mutatós mennyezeti lámpa is csodákra képesek.

Online a legegyszerűbb!

Legtöbben alig tudjuk összeegyeztetni a magánéleti elfoglaltságokat a munkahelyi teendőkkel. Nem véletlen tehát, hogy napjainkban a webes rendelés nagy népszerűségnek örvend. A megfelelő webáruházat választva néhány kattintással megvásárolhatjuk a kiszemelt világítástechnikai eszközöket, melyek majd a lakás szerves részét képezik. Az online vásárlás további nagy előnye az is, hogy nincs szükség sorban állásra, tulajdonképpen bármikor leadhatjuk rendelésünket, és a bolti áraknál olcsóbbakkal találkozhatunk. A rendszerint kínált akciós ajánlatokkal olcsóbban úszhatjuk meg a mennyezeti lámpa vásárlását, mint azt gondoltuk.

Színek és formák egyvelege

Ha mennyezeti lámpa választásáról van szó, akkor a fiatalos, bohém stílus kedvelőinek érdemes néha kicsit elrugaszkodni a megszokott fajtáktól. Sokféle színben elérhetőek a hengeres lámpák, de akár több, egymás mellett, különféle méretben elhelyezett kreációk is felszerelésre kerülhetnek például az étkezőasztal fölé. Ma már az sem okozhat gondot, hogy a gyermekszobába szeretnénk egy játékfigurás, vicces, a kicsik tetszését maximálisan elnyerő mennyezeti lámpa fajtát választani.

Biztonság a fürdőszobában

A mennyezeti világítás természetesen a fürdőszobából sem hiányozhat, ám nagyon fontos, hogy ide kizárólag olyan világítás kerüljön, amely a nedves környezet jelentette kockázatoknak ellenáll. A hagyományos megoldások töretlen népszerűségnek örvendenek, csak úgy, mint a toalett esetében. Kreativitásunkat érdemes inkább más helyiségekre helyezni, ahol a funkció helyett inkább érvényesülnek az esztétikai elemek.

Klasszikus csillárok újszerű köntösben

Manapság is sokan vannak, akik a hagyományos csillárokat részesítik előnyben, de talán még több azok száma, akik valamiféle újszerű köntösben szeretnék viszontlátni a gyermekkorukból is jól ismert, egyen-jegyekkel rendelkező darabokat. A tervezők és a gyártók is arra törekednek, hogy modern külsőt ajándékozzanak a mennyezeti lámpáknak, s ezzel egyfajta korszerű, designer elemeket sem nélkülöző darabok szülessenek. A színek és a formák egyvelege mellett a kreatív anyaghasználat és az elegancia is jellemzi napjaink kínálatát.

Akár több százezret is rákölthetünk a megálmodott csillárra, de ha a takarékoskodás az elsődleges, akkor jelentősen olcsóbban megszerezhetjük új kedvencünket. Fontos, hogy időtálló minőség mellett tegyük le a voksot, hiszen a mennyezeti lámpát általában hosszú évekre választjuk, és nem szeretnénk néhány év múlva lecserélni azt. A lakberendezés lényeges elemével kapcsolatban újabb és újabb divatos darabok kerülnek be az áruházak kínálatába, így ma már nem okozhat gondot az ár, minőség és stílus tekintetében is ideális világítás megtalálása.

