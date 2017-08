Mennyi is a magyar igazság?

Ernests Gulbis (257. a világranglistán), a korábbi top tízes teniszező már tudja: három a magyar igazság. De azt, hogy Fucsovics Mártoné (122.) annyi, azt mindenképpen. A nyíregyházi teniszező karrierje során ugyanis harmadszor győzte le a lett játékost, most éppen Winston-Salemben, az amerikai nyílt bajnokság előversenyének tekinthető ATP-250-es tornán (664 825 dollár, kemény pálya).

A hétfőről keddre átnyúló első fordulós mérkőzés első szettjében Gulbist a remek szervái tartották versenyben, hét ászt is ütött. Mégis Marci jutott el két bréklabdáig, amelyből a második 5:4-nél (micsoda labdamenet után!) egyben szettlabda is volt, de a lettnek sikerült rövidítésre mentenie a játszmát. Abban azonban Fucsovics Márton nem ismert kegyelmet, ahogy a második felvonásban sem. Rögtön az elején elvette Gulbis adogatását, majd 3:1-nél megint, miközben az övét végig sikerült tartania, Gulbis egyetlen (!) bréklabdáig sem jutott el. A vége 7:6 (7–1), 6:2 lett, Marci 95 perc alatt győzött, ami a jelenlegi ranglistahelyezések ellenére is bravúrnak mondható. Az elsőszámú férfiteniszezőnk idén másodszor nyert meccset ATP-verseny főtábláján, az elsőt még áprilisban, Budapesten az orosz Mihail Juzsnij ellen.

Marci ezzel a győzelemmel a legjobb 32 közé jutott, ahol kedden magyar idő szerint késő este játszik a portugál Joao Sousa (50.) ellen, aki az első fordulóban erőnyerő volt. A két játékos korábban még nem találkozott egymással.

