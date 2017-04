Mi lesz utánam…

Meg aztán nem csak a vagyonról lehet végrendelkezni… Tény, hogy számtalan irodalmi mű alaptémája az örökség körüli vita a leszármazottak, vagy épp a hirtelen a semmiből felbukkant – esetleg végrendelettel (is) rendelkező –, markukat tartó emberek között, melynek a körmönfont, minden hájjal megkent ügyvédek rendkívül örülnek, hiszen ameddig tart a pereskedés, addig nekik ugyancsak csurran-cseppen. Így aztán addig csűrik-csavarják az ügyet, amíg ki nem csavarják az ügyből a maximumot. Vagy még annál is többet. El tudom képzelni, hogy az is befolyásolja tartózkodásunkat a végrendelkezéstől, hogy évtizedeken keresztül akkora volt az örökösödési adó, hogy nem volt érdemes foglalkozni a hagyatékkal. Emellett sokan hagyták örökségüket az egyházra vagy valamilyen civil szervezetre, netán a helybeli önkormányzatra, melyhez erősebben kötődtek, mint a „kedves” rokonokhoz. Vagy ki tudja?

Meg aztán léteznek hamis végrendeletek is. Meg olyanok, melyek látszólag rendben vannak, csak éppen nem volt teljesen magánál a végrendelkező, amikor aláírta. Példa is van rá, most aztán folyik a pereskedés. A tét nem csekély… Meg aztán arról is lehet végrendelkezni, hol legyen végső nyughelyem, mi egyéb történjen szűkebb és tágabb környezetemben, ha már jobblétre szenderülök…

– Györke László –

