Micsoda meccsek, micsoda csapatokkal!

Tizennyolc évvel az 1999-es, franciaországi esemény után jutott ki újra Európa-bajnokságra a férfiválogatott. A 24 résztvevőt hatos csoportokba sorolták, a mieink Kolozsváron játsszák mérkőzéseiket, a másik három csoport találkozóit Helsinkiben, Tel-Avivban és Isztambulban rendezik, utóbbi város ad majd otthont az egyenes kieséses szakasznak.

A legutóbbi magyar érdekeltségű Eb-n Sitku Ernő, a Nyíregyháza Blue Sharks NB I B-s férficsapatának jelenlegi szakmai igazgatója játékosként volt jelen, és részese lehetett a spanyolok (75–84), az oroszok (72–73) és a szlovénok (66–72) elleni mérkőzéseknek, amelyek után a magyar csapat nem jutott tovább a csoportjából.

– Egyébként is sokszor eszembe jutnak azok az idők, most pedig különösen – kezdte az emlékezést a magyarok számára pénteken kezdődő verseny kapcsán megszólaltatott Sitku Ernő. – Nemcsak az Eb-re gondolok vissza szívesen, hanem az oda vezető útra, a selejtezők során a lengyelek és a románok otthonában aratott győzelmekre is, vagy éppen az oroszok salgótarjáni legyőzésére, amivel biztossá vált a kijutásunk. Ne feledjük, akkor még tizenhat válogatott alkotta a mezőnyt, szemben a mostani huszonnéggyel. A kontinensbajnokságon viszont nem volt szerencsénk, három szorosnak mondható vereséget szenvedtünk. Az oroszok ellen álltunk a legközelebb a győzelemhez, negyvenöt másodperccel a vége előtt öt ponttal vezettünk, és kihagytunk négy büntetőt, Vaszilij Karasev javára a vége előtt néhány pillanattal hárompontos dobás közben büntetőt ítéltek, a háromból kettőt bedobott, így kaptunk ki egy ponttal. Azért hozzáteszem, egy ponttal nyerni vagy kikapni, nem kétpontos különbséget jelent, hanem sokkal többet annál.

Sitku Ernőnek a San Antonio játékosaként később NBA-bajnoki címet szerzett Radoslav Nesteroviccal felálló szlovénok ellen mérkőzés sikerült a legjobban, amelyen 21 pontot szerzett. Ilyen teljesítmény után nem lett volna lehetősége külföldre szerződni? És mivel jó összetételű, sok magas játékost felvonultató, ideális korban lévő kosarasokból állt a csapat, miért nem tudott az a generáció kijutni további világversenyekre?

– Ami a külföldi karriert illeti, nem nagyon volt lehetőségem rá, illetve csak később, a kétezres években jött divatba légiósnak állni – felelte a korábbi 149-szeres válogatott kosaras. – Abból a csapatból csak Gulyás Róbert tudott az Eb után külföldre, Franciaországba igazolni, de ő kétszáztizenöt centi volt, meg vagy százharminc kiló. Emlékezhetünk rá, hogy Dávid Kornélt is többször hazaküldték a próbajátékokról, így Amerikából is, mígnem kikötött az NBA-ben. Egy biztos: arra a kilencvenkilences Eb-re mindenki nagyon ki akart jutni. Utána már nem mindig volt teljes a csapat, néhányan biztosításhoz kötötték a részvételüket, ami érthető is volt, hiszen a klubszezonunt is kockáztatták. Így is közel álltunk többször is a kijutáshoz, a 2005-ös torna előtti kvalifikációban például a belgiumi győzelmünk a kijutásunkat eredményezte volna, erre háromszori hosszabbítás után vesztettünk, majd az újvidéki rájátszásban csak három ponttal kaptunk ki Izraeltől.

Mire lehet jó a mostani válogatott az Európa-bajnokságon. Kiharcolhatja az egyenes kiesés körbe, vagyis a csoportban a négy közé jutást?

– Remélem, hogy igen, bár nagyon nehéz lesz – így Sitku Ernő. – A horvátok, a spanyolok és a montenegróiak más szintet képviselnek, világsztárok és NBA-játékosok egész sorával. A csehek nyilván úgy vannak velünk, ahogy mi velük, vagyis kit verjenek meg, ha nem bennünket. A románoktól papíron jobbak vagyunk, de ők meg ugye otthon játszanak.

Sitku Ernő kettős minőségben, érdeklődőként és a Magyar Kosárlabdazók Szövetségének elnökségi tagjaként jelen lesz Kolozsváron, hogy a helyszínen tekinthesse meg a magyarok csoportmeccseit.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA