Míg tart a számháború, a szülő őrt áll az üstnél

Megszervezték a családi és gyermeknapot, amelyet május 26-án rendeznek meg az oktatási intézmény sportudvarán.

A fiatalok és a szülők számára is 8 órakor reggeli tornával indul a nap, majd a diákok számháborúzni mennek, a szülők pedig megkezdik a főzőversenyt.

A tanulókra akadályverseny is vár a Lego-játékok birodalmában. Minden bizonnyal 13 órakor elfáradva és megéhezve jólesnek majd nekik a szülők által főzött finom ételek, amiket addigra már a zsűritagok is megkóstoltak és minősítettek. Az ebéd elfogyasztása után közös programok várnak a családtagokra. Először családi vetélkedőn bizonyíthatják ügyességüket és gyorsaságukat, majd az apa-fia futballmérkőzés és az anya-lánya röplabdamérkőzés jelenti majd a kikapcsolódást. Akik pedig már nem akarnak pályára lépni, legózhatnak és egyéb játékokat is kipróbálhatnak.

KM

