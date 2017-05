Milliók mindössze néhány év alatt – A szabolcsi vállalkozó elmesélte a meggazdagodás titkát

Nem egy, se nem két olyan könyv született már – főleg angolszász nyelvterületen – amely azzal kecsegteti az olvasót, hogy átadja a meggazdagodás és a siker kulcsát. Nos nemrég a karrierkönyvek legújabb darabja is napvilágot látott, csakhogy ennek az a különlegessége, hogy az utolsó betűig a mienk. Először is egy megyebeli vállalkozó, s többszörös milliomos, dr. Sziszák Ferenc avat be benne a legféltettebb üzleti titkaiba, másfelől pedig a szerzőtárs nem más, mint a megyeszékhelyen élő írórekorder, Nemere István, akinek – ha jól számoltunk – ez lehet a 680. kötete.

A figyelemfelkeltő, „10 év alatt 100 millió” című kiadványt stílszerűen a Business Network International (BNI) üzleti megbeszélésén mutatták be jórészt üzletemberek előtt. A mű nem csak a címében dönt csúcsokat, de abban is, hogy – az ötlettől a nyomdakész állapotig – pontosan három hónap alatt készült el.

A pénzcsinálás titkai

– Nem túl gyakori, hogy egy vállalkozó csak úgy elmeséli, hogyan tett szert rövid idő alatt 100 millióra – avatott be a kötet születésének titkaiba Nemere István. – Januárban egy ugyanilyen üzleti megbeszélésen találkoztunk, s elárultam neki, hogy számtalan egykor élt híres emberről írtam már, éppen ideje lenne egy itt és most élőt is bemutatni az olvasóknak. Egyébként dr. Sziszák Ferencről jobbára csak az üzlettársai tudják, kicsoda valójában. Aki elmegy mellette az utcán, nem is gondolná, hogy igen tehetős emberrel találkozott. Becsületére legyen mondva, a viselkedésén nem látszik, hogy vagyonos. A könyvvel azt szerettük volna megmutatni, hogy az ő útja is járható út a sikerhez, s hogy a kitartás végül mindig meghozza a gyümölcsét.

Nemere István elárulta: könyvének hősében elsősorban az fogta meg, hogy számtalan dologgal foglalkozott már. – Én is ilyen voltam valamikor, 18 szakmát is kipróbáltam anélkül, hogy különösebben értettem volna bármelyikhez. Dr. Sziszák Ferencről a beszélgetések során szép lassan kiderült: valamikor rendőr, sőt főnyomozó is volt, rendőrtisztit végzett, jogi diplomát szerzett, ő találta ki a puska.hu portált, amit a HVG vásárolt meg tőle, sőt, fagylaltgyárat is működtetett egy másik megyében. A legjobban az varázsolt el, hogy már kora gyermekkorától megtanulta felismerni a lehetőségeket. Szegény családból, alulról kapaszkodott fel erre a szintre. Az egész olyan, mint egy amerikai film, amiben a cipőpucolóból milliomos lesz.

Sikeres időszakról mesél

– Részemről ez az egész csak poénnak indult – mondta el a saját verzióját az előzményekről a kötet milliomos főszereplője, aki az életének az 1995–2005 közötti sikeres időszakáról mesél a könyvben. – Persze soha nem állt távol tőlem, hogy egyszer könyvet írjak, vagy esetleg benne szerepeljek. Remélem kiderül majd belőle az is, hogy – azok közül, amit elértem – a stabil magánéleti hátteret adó feleségemre és a két lányomra vagyok a legbüszkébb, ők a legnagyobb kincseim. Egyébként pedig valójában nem maga a pénz fontos, hanem az élmények, amelyeket begyűjthetek, s a minőségi dolgok, amiket megkaphatok általa. Alapvetően nem vagyok magamutogató ember, bár nem tagadom, időnként én is „elszállok”, s néha úgy ébredek, hogy ide nekem az oroszlánt is. Ezt leszámítva megtanultam szerényen élni, vagy legalábbis szerénynek látszani, miközben az önbecsülésemet és az önbizalmamat sem veszítem el.

Dr. Sziszák Ferenc elárulta lapunknak azt is, hogy régi autókat, motorokat gyűjt, de abból sem a drágábbakat, inkább a hazai utakon egykor futott magyar márkákat. Jelenleg a János Hegyi Lakópark­ját készíti elő Sóstóhegyen, ahol hamarosan családi- és ikerházakat építenek.

Semmi köze a pénzhez

– Írni mindig fogok, ennek ugyanis semmi köze a pénzhez – mondta nevetve a sikergyanús könyv szerzője, amikor azzal szembesítettük, hogy egyszer majd azt olvassuk a lapok hasábjain: Nemere István az egykori író, belelátva a pénzcsinálás titkaiba, maga is milliomos lett. – Egyébként nekem soha nem volt szerencsém a pénzhez, üzleti érzékkel se rendelkezem, amire elégséges bizonyíték, hogy több mint 70 évesen egy bérlakásban élek a feleségemmel, s nem vet fel a pénz. De ne higgye, hogy most panaszkodom!

KM-MJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA