Minden a π-ről szólt aznap

A matematika csodája

– Előzetes feladatként hagyományos és paintes rajzpályázatot hirdettünk, központi témaként a körrel. Kerestük a „Prímek-Rímek a π-ről versíró verseny legjobbjait és leendő memóriabajnokunkat, akinek a PI számsorából a legtöbbet kellett megtanulnia ahhoz, hogy elnyerje a címet. Kétféle diák létezik. Egyik szereti, másik nem szereti a matematikát. Ezen a napon az utóbbi csoportba tartozók is olyan felfedező útra indulhattak e tudomány néha kesze-kuszának látszó világában, ahol csak szépséggel és csodával találkoztak – tájékoztatta lapunkat Ruskáné Fintor Mária, az oktatási intézmény igazgatója.

– A lelkes szervező csapatból kikerülő diáktanárok igazán különleges feladatokkal rukkoltak elő az „Észbontó” matekórákon, sikerélményként mentőövet nyújtva annak is, aki eddig csak fuldoklott a számok tengerében. Testnevelésórákon szintén a kör játszotta a főszerepet, de megalkottuk és játszottuk a π-ball nevű labdajátékot is. A memóriabajnokság döntőjébe került versenyzők hihetetlen teljesítményt produkáltak, a győztes közel kétszáz számjegyet tudott hibátlanul elmondani. A nap legizgalmasabb pillanataival a „π mit tud?” szolgált, melynek versenyzői a 3–8. évfolyamok legjobbjaiból kerültek ki. A nem szokványos feladatok elsősorban a logikára épültek, a kicsiknél szerepet kaptak a fejlesztő játékok is, de számos interaktív feladvány színesítette még a vetélkedőt. A vendégként meghívott szülőket is elkápráztatta a feladatok sokszínűsége, gyermekeik sikere. Ezen felbuzdulva kérték, hogy legközelebb ők is aktív részesei lehessenek e nagyszerű megmérettetésnek.

Gondozni a képességet

– Örömünkre szolgált, hogy társintézményünk, a Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája is részt vett rajzpályázatunkon és megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. A fáradságos, ám annál élvezetesebb napot az eredményhirdetés és az azt követő πzzaparty zárta. A tehetségprogramunk részét képező „π-day” során bebizonyosodott, hogy mindenkiben ott szunnyad valamilyen képesség, amit gondozni kell, mint egy gyümölcsfát a bő termés reményében.

KM

