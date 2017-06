Minden a csillagok körül forog majd Bátorligeten

A változatos programok csütörtökön kezdődnek, a vasárnapig tartó eseménysorozatra a Dunántúlról is várnak érdeklődőket és szakmabelieket.

– Neves csillagászokat is vendégül látunk a bátorligeti szabadidőtáborban, érdekes programokkal készülünk – tudta meg lapunk Alesenszki Rolandtól. A szervező kifejtette: csütörtökön távcsövet építenek, majd napórát készítenek. Pénteken és szombaton egy speciális lencse és technológia segítségével repülőket szeretnének fényképezni, amolyan kikapcsolódásként dartsozni is lehet, ahogy a légpuskalövészetben is bárki kipróbálhatja magát.

– Szombaton este, a Múzeumok éjszakájához kapcsolódva, a szakmai előadások után egy reggelig tartó csillagvizsgálat veszi kezdetét, amivel szeretnénk egy új hagyományt teremteni. Ennek helyszíne az ún. Nagy Legelő – ismertette a programokat Alesenszki Roland.

KM-TG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA