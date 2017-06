Minden a régi kerékvágásban

Minden jó, ha jó a vége! Nos, a Fehérgyarmati VSE NB II-es férfi kézilabdacsapata ugyancsak megrázta magát a szezon hajrájában – utolsó hat fellépését kivétel nélkül megnyerte. A szatmáriak már-már a régi szép időket idézve (amikor még a második vonalban „tolták”…) kapaszkodtak egyre feljebb a tabellán, az ötödik pozíció jelentette a végállomást.

A statisztikai adatok alapján is előrébb végeztünk volna.” Falcsik Miklós

Sokkal több volt bennük

– A bajnokság kezdete előtt a vezetőség az első–ötödik hely elérését tűzte ki célul – merült a részletekbe Falcsik Miklós, a fehérgyarmatiak edzője. – Ősszel ettől egy kicsit messzire kerültünk, de minden csapat életében akadnak nehéz időszakok, hullámvölgyek, amiket előbb-utóbb legyőznek, és visszazökken megint minden a régi kerékvágásba. Ez történt velünk is, hiszen a tavaszi szezonban közel kétszer annyi pontot szereztünk, mint az idény első felében. A minimális tervet így teljesíteni tudtuk az ötödik hely megszerzésével. Sokkal több volt azonban ebben a társaságban, sajnos különböző okok miatt nem sikerült még jobban szerepelni. Ilyen volt a példátlan sérüléshullám a szezon elején. Ebben az időszakban egy hazai döntetlen és egy vereség, valamint három idegenbeli egygólos fiaskó nehezítette a sorsunkat. Ebből a helyzetből kellett felállni a csapatnak, ami többé-kevésbé sikerült. Három idegenbeli győzelem – és az, hogy otthon csak egy pontot veszítettünk – eredményeként az élmezőny végén tudtunk zárni. A statisztikai adatok alapján is előrébb végeztünk volna: a harmadik legtöbb gólt szerző és a harmadik legkevesebb gólt kapó együttes voltunk. Ha nincs az a csúfos őszi teljesítmény, a dobogóra is felférünk. De ezen már hiába kesergünk, azon kell dolgoznunk a jövőben, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő!

Persze, a gyarmati egyesület nem csupán a férfi legénységből „áll”, Falcsik Miklós sem felejtette megemlíteni, hogy több fronton vitézkedtek a kézilabdázók.

Csak a pont hiányzott

– A juniorcsapatunk az előkelő negyedik helyen zárt, így remélhetőleg még szebb reményekkel vághatnak neki a következő évadnak. A megyei első osztályban szereplő női csapatunk is kitett magáért a tavasszal, a bajnoki cím megszerzésére is reális esélyük volt. Sajnos nem sikerült feltenniük az i-re a pontot, mert az utolsó fordulóban az Ibrány ellen kikaptak a csajok. Azonban így is le a kalappal a teljesítményük előtt. Visszatérve a felnőtt férficsapathoz, azon dolgozunk, hogy együtt tartsuk a csapat gerincét, valamint néhány visszatérővel és új igazolással a dobogó valamelyikét meg tudjuk szerezni a jövőben – adott hangot vágyának a tréner.

