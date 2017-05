Minden adott az ismétléshez

Előjelnek nem rossz, hogy szinte ugyanazok a nevek szerepelnek a Roland Garros selejtezős ágán Fucsovics Mártonnak (148. a világranglistán), mint tavaly, amikor feljutott a US Open főtáblájára. Igaz, az első fordulóban hétfőn legyőzött (6:4, 6:2) barbadosi Darian King (115.) nem tartozott közéjük.

Mint ahogy az olasz Stefano Napolitanóval (185.) sem New Yorkban találkozott a nyíregyházi teniszező, hanem Todiban, az ATP-challengerversenyen, de a Marcit akkor 6:1, 5:7, 6:4-re legyőző talján hétfőn Párizsban azt a honfitársát, Lorenzo Giustinót (174.) búcsúztatta 6:4, 6:4-gyel, aki ellen Marci a US Openen kiharcolta a főtáblára jutást. Vele tehát már nem találkozhat az elsőszámú magyar féfiteniszező, de a New York-i kvalifikációban szintén legyőzött kanadai Peter Polanskyval (132.) még igen. Amennyiben Marci szerdán legyőzi Napolitanót, akkor a főtáblára jutásért kiírt harmadik fordulóban a Polansky (25. kiemelt a selejtezőben)–Yuki Bhambri (indiai, 241.) meccs győztesével mérkőzik meg.

A szerdai folytatás előtt Marci kedden a román Marius Copillal (93.), a selejtező első kiemeltjével edz. A 193 centis aradi szervagép hétfőn a nullára megnyert első szett ellenére is csak három játszmában (6:0, 4:6, 6:2) jutott tovább a kanadai Denis Shapovalov (190.) ellen. Az alkalmi edzőpartnerek idén már két versenyen, a Sophia Antipolis-i challengeren és a budapesti ATP-250-es tornán is játszottak egymás oldalán párost.

