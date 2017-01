Minden erővel a bennmaradásért!

Amilyen rosszul festett november derekán a tabella, félő volt, hogy a Tiszavasvári férfi kézilabdacsapat amilyen nehezen küzdötte fel magát, olyan könnyen hullik ki a második vonalból. Az őszi hajrában azonban szebbé varázsolta az összképet az újonc Türk-legénység, amely zsinórban három hazai mérkőzését megnyerte (nem is akármilyen bravúrokat felmutatva…), így ha nem is tudott elmoccanni a tizenharmadik, vagyis kiesőhelyről, lőtávolon belül maradt a közvetlen riválisokkal szemben.

– Sajnos nem egészen úgy sikerült az ősz, ahogy szerettük volna. A szezont hét sérült játékossal kezdtük, már sosem tudjuk meg milyen szereplésre lettünk volna képesek, ha az első pillanattól teljes csapattal indítjuk az NB I B-t! A hatodik fordulóra egészült ki a társaság a hiányzókkal, innen tudtunk teljes értékű munkát végezni. Most kerültünk fel ebbe az osztályba, ezt valamennyi idegenbeli mérkőzésen tudatták is velünk! Mindenki azzal biztatott, az újonc csapatok javára nem szoktak ítélni kétes szituációkban… Mintha a kézilabda szabályai között ez valahol le lenne írva! Most a téli felkészülés közepén járunk sokat futnak és erősítenek a fiúk, annak reményében hogy a tavaszi szezont eredményesebben tudjuk zárni. Lesz néhány felkészülési mérkőzésünk és szervezünk egy négy csapatos tornát is „osztálytárs” ellenfelekkel. Kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékosaink jelenleg is akadnak, akik a kezdésre felépülnek de az edzőmérkőzéseken nem állnak rendelkezésre.

Türk Ferenc ismertette a receptet, ami elengedhetetlen a a kiesés megúszása érdekében.

– A helyzetünk nem fényes, de nem reménytelen egy jó tavaszi sorozattal meg tudjuk valósítani a célunkat, ehhez viszont sok munka, akarat és némi szerencsére is szükség lesz. Egy biztos csak olyan játékosokat és csapatot láthat majd a közönségünk a Tiszavasvári mezben játszani, amely az utolsó erejével is azért küzd, hogy nyerjen bárki is az ellenfél! A tervünk továbbra is az, hogy mindazt a bizalmat amit kaptunk és kapunk a szurkolóktól, támogatóktól, vezetőktől – megszolgáljuk! Amit pedig még nagyon szeretnénk, hogy érezzük jól magunkat a pályán és maradjunk bent ebben az osztályban!

KM-KT

