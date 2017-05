Minden fillérünket Fortunára költjük

Csillagászati összegeket költünk szerencsejátékra Magyarországon, tavaly közel 420 milliárd forint került az ágazathoz, amiből csaknem 29 milliárdot a kaszinók tettek zsebre. A számok alapján könnyen megítélhető, irdatlan mennyiségű pénzt hagytunk ott a lottózókban is. Mivel a szerencsejáték-piac valamennyi szereplőjét nem tudtunk kifaggatni a témában, ezúttal a hazai nemzeti lottótársaság háza táján néztünk szét, s egy-egy fogadóhelyre is ellátogattunk.

Nem életkorfüggő, hogy kit ragad magával a játékszenvedély.” Dr. Erdélyi Ágnes

Néhány éve a Szerencsejáték Zrt. megtiltotta a partnereinek, hogy engedély nélkül nyilatkozzanak, találtunk egy neve elhallgatását kérő informátort, aki érdekes adatokkal szolgált, s megerősítette, a fogadóirodák évről évre folyamatosan túlteljesítik a tervet.

– Ma már nem a számjátékok – az Ötös-, Hatos-, és a Skandináv lottó – hozzák a nagy bevételt, hanem a Tippmix, s azt követik második helyen a kaparós sorsjegyek. A két terület diadalmenete egyértelműen a játékgépek betiltásának köszönhető. Az utóbbi időben rákapcsoltak a „kaparós” iparág fellendítésére, rengeteg új sorsjegy kerül forgalomba. Ma már lottózón kívül is vásárolhatunk sorsjegyet, a termékeknek saját értékesítési pontjaik is lettek.

Érdekes az Ötöslottó helyzete, ott ugyanis akármekkora a halmozódás és a kereslet, 8 milliónál több szelvényt nem értékesítenek soha – tette még hozzá informátorunk, aki elmondta azt is, hogy a Tippmix-rajongók költik el a legtöbb pénzt, s érdekes módon a nők gyakrabban járnak szerencsével, mint a férfiak, mert – nem értve a futballhoz – a véletlen is jobban a kezükre játszik.

– Sokan a kis szorzós – egy húszas, egy harmincas, egy negyvenes – eseményekre esküsznek, mondván: ott jobban bejön a papírforma. Pedig ha valaki kockáztat, azonos esélyek mellett nagyobbat „kaszálhat” a nagyobb szorzójú eseményekkel. Tudok olyan fogadóról, aki rendszeresen egymillió forintot tett fel a játékra, de 7–8 alkalom után elolvadtak a milliók, s többé a lottózó tájékára sem ment. Egyre divatosabb egyébként a csoportos, illetve újabban az élő fogadás, amikor nem csak fogadni, de szurkolni is lehet, s ennek a felfuttatásán is dolgoznak már a szakemberek – tudta meg lapunk.

Játékszenvedély

Szerencsejáték-függőségről akkor beszélnek a szakemberek, ha a játék az ember mindennapi életére negatívan kihat: az egzisztenciájára, pénzügyeire, családi életére, munkájára, vagyis az életminőségét jelentősen rontja. A függő két esetben nem tudja abbahagyni a játékot: ha nyer, mert akkor jó szériája van, és ha veszít, mert vissza akarja szerezni a pénzét. Azok a szerencsejátékok veszélyesek, ahol a tét emelhető, a játék gyors, az eredmény rögtön megvan és azonnal újra lehet játszani. Ezért nem igazán válik valaki totótól vagy lottótól függővé, de a nyerőgépektől, a rulettől, pókertől, az online szerencsejátékok többségétől igen, sőt sokan még a sorsjegyektől is.

– A kóros játékszenvedély kényszeresnek tekintett viselkedészavar – mondta lapunknak dr. Erdélyi Ágnes, a nagykállói Sántha Kálmán Szakkórház orvosigazgatója. – Jellemzője, hogy az illető sok időt tölt ezzel a tevékenységgel, emiatt elhanyagolja a barátait, kapcsolatait. Később jelentkeznek az egészségügyi következmények: a kimerültség, a fáradtság, a szorongás és az alvászavar, amihez társul, hogy csökken a teljesítményük és egzisztenciálisan is egyre lejjebb kerülnek. A szenvedélybetegek a társadalom rejtett csoportjához tartoznak, és több fázison keresztül jutnak el a reménytelenségig, amikor már mindent egy lapra feltéve játszanak. Ha nyernek, akkor a győzelem és a hatalommal felruházottság érzése miatt nem tudják abbahagyni a játékot, ha vesztenek, akkor pedig tovább kell játszaniuk, hogy visszanyerjék a veszteséget. A pszichiáter megjegyezte: nem életkorhoz vagy végzettséghez kötött, hogy kit ragad magával a játékszenvedély. A fiatalabbak fogékonyabbak minden újra, de nem ritka, hogy idős emberek játsszák el a teljes nyugdíjukat.

Olykor egy meccsen „megy el” a játék

Léhman György 10 éve szorgalmasan Tippmixel, a feleségét is ő tanította a játékra. Egykor focizott Nyíregyházán, tehát ért is hozzá, gondolnánk, de azt mondja, már ez sem olyan, mint egykor volt. – Régen rengetegen álltak sorba a nyereményért. Nem ilyen meccsek voltak, mint most, s meg lehetett saccolni a végeredményeket is. Ma már mindenki csak találgat, s az egyik fogadó félreviszi a másikat. Régen az egyik sportújságban pontosan meg is írták, mi várható, s a „meglepetésekre” is figyelmeztettek. Egyébként nem nagy összeggel, 200 forinttal játszunk, amivel persze 200 ezret is nyerhetnénk. Csakhogy ma már kiszámíthatatlan a futball, s gyakori, hogy egy meccsen „megy el” a fogadás – legyintett. Azért azt is hozzátette: a játékot mégsem tudják abbahagyni, s képesek a Jósavárosból felsétálni a kedvenc belvárosi lottózójukba, mert ott még közösségi a hangulat, s mindig van valaki, akivel meg tudják vitatni a tippeket.

Kollégáink mesélnek arról, milyen viszonyban vannak Fortunával

Elfelejtettem kezet fogni vele.” Bednárik Mónika

Úgy tűnik, születésem előtt nem szorongattam meg Fortuna kezét, mert nem osztogatja a bankókat, ha eszembe jut: én akarom megnyerni a lottófőnyereményt. Mire kihúzzák a számokat, gondolatban minden petákot elköltök: jut gyermeket gyógyító kórháznak, kilakoltatott családnak, s mire észbe kapok, magamnak egy likas zoknira sem futná. Az álmomban felbukkanó számsort néha megjátszom. Most nem tettem, pedig épp visszanyertem volna a lottó árát. Egyelőre a milliárdosság „édes” és a játékfüggőség „rémes” terhe sem fenyeget.

Ma már a véletlenre bízom.” Csáki Alexandra

A családon belül kering egy legenda arról, hogy az egyik nagynéném évtizedekig ugyanazokkal a számokkal játszott. Egyszer aztán úgy alakult, hogy nem ment be a lottózóba – erre azon a hétvégén az ő számait sorsolták ki. Fogalmam sincs, hogy igaz-e vagy sem, de annyi szent, hogy engem édesanyám fertőzött meg a „szerencsejáték-szenvedéllyel”. Gyermekkoromban hetente állt elénk azzal, hogy ikszeljünk ötöt és hatot. Nem rémlik, hogy valaha is nyertünk volna, úgyhogy én ma már a véletlenre bízom a dolgot és gépi lottót vásárolok.

Majdnem volt egy ötösöm. ” Racskó Tibor

Egyszer mosolygott rám, szinte teljes erejével. 1989-et írtunk, rekkenő nyári péntek dél­előtt volt. Nem voltam függő, de néha kísértettem. Már akkor nagyon klasszul éreztem magamat, amikor az első két számot kihúzták. Majd jött a harmadik, talált, negyedik, talált. Remegtem. Az ötödik kettővel mellé. A főnököm vakon ajánlott hatvanezret a szelvényért. Nem adtam. Ő járt jól. A nyereményemből – ami a havi fizum ötszöröse volt – megvettem álmaim vakuját és elmentem Görögbe nyaralni. A zsebpénzt már édesanyám csúsztatta a zsebembe.

Sorsjegyet is hoz nekem a Jézuska.” Tarnavölgyi Gergely

Egy marék sportfogadás, egy kávéskanálnyi lottószelvény, egy csipetnyi rulett megspékelve tíz deka nyerőgéppel. Valahogy így állt össze legénykorom szerencsesütijének receptje. Mohó sosem voltam, így egyszer sem feküdte meg a gyomrom, mára pedig teljesen kikopott az étlapomról. Vagy mégsem? Anyósom ugyanis a karácsonyi ajándékok közé mindig becsempész nekem és a lányának egy-egy kaparós sorsjegyet. Néhány száz forintnál több még egyszer sem ütötte a markom. Mondom is neki mindig: „én a lányával nyertem a legtöbbet”.

