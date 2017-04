“Minden meccs más, a labda gömbölyű, gurul vagy pattog”

A tavaszi idény elején elmaradt mérkőzések miatt néhány megyei első osztályú futballcsapat angol „üzemmódra” vált: magyarul heti két fellépésre kényszerül. A Tuzsér, Rakamaz, Mátészalka, Nagyhalász már belekóstolt a jóba – szerdán. Leginkább a Szalka vált erőltetett menetelésbe, április 26-án, ugyanis újabb hétközi bevetést teljesít, akkor éppen Fehérgyarmaton.

Mindeközben az élen tartósan berendezkedett, onnan már csak fatális katasztrófa esetén letaszítható balkányiak tizenöt pontos előnyük birtokában a legteljesebb nyugalomban melegíthetnek a Mándok elleni soros összecsapásra.

Bezzeg a vendégeknél közel sincs Kánaán, sőt, mivel leragadtak a veszélyzónában, alapos okuk van az iparkodásra. No persze, a zsinórban ötven veretlen meccsnél tartó bajnokjelöltnél fel kell szántani a pályát a sikerélmény érdekében.

Feladhatják a leckét

Ugyancsak vastagon érintett a kiesés megúszásáért vívott harcban az Ibrány és a Mátészalka. Na már most, a felek éppen egymással tusakodnak vasárnap, aligha szükséges külön lelkifröccsel szolgálni az öltözőben arról, mi forog kockán ezen partin is. Nem mellékesen a hazaiaknál ezúttal debütál a kedden kinevezett új edző, Opre Mihály.

Szorosan illeszkedik ebbe a vonulatba a tuzsériak turnéja – Fehérgyarmaton. Még a házigazda sem, a látogató pedig pláne nem érezheti ­biztonságban magát, naná, hogy ez is egy dupla szorzójú csata.

Miként szintén „ütősnek” ígérkezik a Vásárosnamény–Rakamaz mérkőzés. Noha, a szintén a megkapaszkodásért hajtó beregiek a legutóbbi körben elvéreztek a rivális Tuzsér otthonában, ezzel megszakadt veretes idei sorozatuk, saját katlanjukban gyaníthatóan feladják a ­leckét az egyébiránt diadalmenetet bemutató, utóbbi négy meccsét kivétel nélkül behúzó, a tabella második helyére rakétázott rakamaziaknak.

A sereghajtó Gyulaháza lassan az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ezért a nagyecsedi portyán számára különös fontos lenne a nagy alakítás. A bökkenő csak annyi: a túloldalon az Ádámszki-alakulat.

KM-KT

Szakvezetői várakozások: 23. forduló (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Nyírgyulaj (5.)–Tiszavasvári (3.)

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Azoknak a szurkolóknak, akik gólgazdag összecsapásokat szeretnek látni, ajánlom a mi mérkőzéseinket, ami eddig tuti volt: négy, vagy több gól…

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Kétarcú csapatnak tartom a gyulaji együttest, bárkit képesek legyőzni, ugyanakkor meglepő vereségeket is szenvednek el. Mi most abban a periódusban találkozunk velük, amikor csak a nagypályás focira kell összpontosítaniuk, és ez nagyban megnehezíti majd a dolgunkat. Ha a játékosaim a balkányi mérkőzés második félidei játékát meg tudják ismételni, akkor lehet sanszunk akár a győzelemre is.

Vásárosnamény (11.)–Rakamaz (2.)

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – Kikaptunk Tuzséron, mert a védekezést tekintve hiányzott a fegyelem, ami eddig jellemzett minket. Jön egy jobb képességű csapat, ha nem növünk fel a feladathoz, itt megint csak a fegyelmezettségre gondolok elsősorban, akkor most is problémáink lehetnek.

Madalina György, rakamazi edző: – Szerintem a Vásárosnamény már ősszel is jó csapatot alkotott, különösen a támadójátékot tekintve volt nagyon erős. Farkas Béla érkezésével a hátsó alakzat is megerősödött, megszilárdult, nagyobb fegyelemmel futballoznak, mindenki számára kemény diónak ígérkezik az ottani fellépés. Számunkra sem lesz sétagalopp, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a meccsből.

Nagyecsed (4.)–Gyulaháza (15.)

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – Tudjuk, a Gyulaházának minden pontra szüksége van, de most már eljutottunk arra a szinte, hogy nekünk is, ebből adódóan hazai pályán csak a győzelem elfogadható. Annál is inkább, mert utána háromszor idegenben játszunk…

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – Nem lett könnyebb a helyzetünk, sőt… De a remény hal meg utoljára.

Vasárnap

Fehérgyarmati (9.)–Tuzsér (10.)

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Ha a Mándokon mutatott fegyelmezett, harcos teljesítmény mellé elővesszük az ősszel tapasztalt kreatívabb játékunkat, akkor megtörhetjük nyeretlenségi szériánkat.

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – Tisztelve az ellenfelet mindenképpen eredményesen szeretnénk szerepelni Fehérgyarmaton.

Ibrány (12.)–Mátészalkai MTK (14.)

Opre Mihály, ibrányi edző: – Nyilván kevés időt töltöttem még a csapattal, az első benyomásaim jók, ugyanakkor mindjárt egy nagyon fontos meccs vár ránk. A Mátészalka rendkívül veszélyes ellenfél, de számukra hazai pályán csak a győzelem lehet a cél ezen a mérkőzésen.

Fogarasi Zoltán, mátészalkai edző: – Egy újabb alsóházi rangadó elé nézünk, amelyen a megszerzett pontok duplán számítanak. Ibrányban az élcsapatok is nagyon megszenvednek, ennek ellenére a mi helyzetünkben csak a három pont megszerzése lehet a cél.

Cellspan-Balkány (1.)–Mándok (13.)

Mirgai László, balkányi edző: – A mándoki csapat biztosan mindent el fog követni a bennmaradás érdekében, ami természetes részéről, tehát újabb nehéz mérkőzés vár ránk. Ettől függetlenül hazai közönség előtt viszont nem lehet más célunk, minthogy pontokat szerezzünk.

Dancs Béla, mándoki edző: – Ellenfelünk nem mindennapi sorozatot mondhat magáénak, ehhez gratulálok a Mirgai-legénységnek. A két csapatnak teljesen eltérőek a céljai, mindkettő küzd a sajátja eléréséért, ugyanakkor minden meccs más, a labda gömbölyű, gurul vagy pattog.

Sényő-Carnifex (7.)–Nagyhalász (6.)

Ember Roland, sényői edző: – Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Kiélezett meccsre számítok, de azt gondolom, félni valónk nincs, célunk a három pont megszerzése.

Ludánszki István, nagyhalászi edző: – Fontos lenne a győzelem egy jó csapat otthonában, már csak azért is, hogy dobogóközeli pozícióban maradjunk. Ehhez kiváló játékra és koncentrációra lesz szükség!

Szabadnapos: Baktalórántháza.

