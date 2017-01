Minden téren sikereket arattak

Évzáró közgyűlést tartott a Nyíregyháza-Sóstófürdői Sóstóhegyi Nyugdíjasok Szervezete, melyen elhangzott: a Sóstóhegyi Öregfiúk Énekkara 17, a Vidám Nagyik énekkar 11, a Vadrózsa tánccsoport 26 alkalommal lépett közönség elé az elmúlt évben. Énekkaraink a demecseri népzenei fesztiválon ezüst minősítést értek el. Tánccsoportunk a IV. Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-on első helyezett lett.

Új tagokkal gazdagodtak

Sikeresen szerepeltünk az 5. Helló, Nyíregyháza! rendezvényen, felléptünk a nyugdíjas szövetség szervezte kulturális seregszemlén is. A Szabolcs Néptáncegyüttes szenior csoportjaként a megye különböző településein is színpadra léptünk, de nem maradtunk távol a tirpák lagziról sem. Négyszer neveztünk be főzőversenyekre, legtöbbször „dobogón” végeztünk. A VMKK-ban rendezett szellemi vetélkedőn klubunk Okoskák csapata 3. helyezést ért el. Büszkék vagyunk Benicsák Jánosra és sakkcsapatára, hiszen megnyerték az országos sakkbajnokságot. Kirándultunk, ünnepelteket köszöntöttünk, új tagokkal gazdagodtunk. A tagok hozzászólásaikban dicsérték a klub 2016-os tevékenységét, és sok jó javaslat hangzott el.

– Lőkös Imréné –

