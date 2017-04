Mindenki idegenben

Még három meccs. Három győzelemmel meglehet a harmadik hely. Így is summázhatnánk a Nyíregyházi SN NB I. B-s férfi kézilabdázóinak hátralévő találkozóit. Szombaton Törökszentmiklóson, a hátulról harmadik KE vendége lesz az immáron Bécsi János irányította nyíregyházi csapat. A két gárda őszi mérkőzését a házigazda nyíregyháziak 36–35-re nyerték. A törökszentmiklósiak játékosai közül Hegedűs Péter a második, Csuka Balázs a hatodik a Keleti csoport góllövőlistáján. Utóbbi a nyíregyházi mérkőzésen 13 gólt lőtt.

– Kellemetlen stílusú az ellenfél, főként a bal oldaluk erős, illetve az irányítójuk – kezdte az ellenfél bemutatásával Bécsi János, a Nyíregyházi SN vezetőedzője. – Általában a nyitott védekezés jellemzi játékukat, ami sebezhető, elsősorban a széleken. Amennyiben nekünk sikerül olyan agresszívan és hatékonyan védekeznünk, miként a legutóbbi találkozón, akkor van esélyünk a sikerre. Mert győzni megyünk, még akkor is, ha Kurbely László és Erdős Zoltán sérülés miatt nem játszhatnak.

Bécsi János csütörtökön este már meccselt Törökszentmiklóson. A ballagások miatt a juniorok találkozóját előre hozták, ezen a vendég nyíregyháziak nyertek 50–29-re.

Izguljanak a hazaiak!

A Tiszavasvári SE Békésre utazik, annak emlékével, hogy az őszi szezon egyik legnagyobb durranásaként legyőzte az élcsoportba beágyazódott mostani házigazdáját. Azóta történt egy s más, a nyírségiek például minden reményüket elvesztették a bennmaradás kiharcolására, így az idegenbeli „visszavágó” számukra már tét nélküli. Nem úgy a hazaiaknak, akik a bronzérem megszerzéséért küzdenek – többek közt a Nyíregyházával.

– Nem akarok panaszkodni, de ezúttal sem tudtunk teljes kerettel készülni, továbbra is sérülések, betegségek sújtanak minket – adott helyzetjelentést Molnár Ferenc, a Tiszavasvári edzője, egyben remélve, hogy szombatra kiegyenesednek a sorok. – Legutóbb jó mérkőzést játszottunk a Törökszentmiklóssal, erre számítok most is. A tét igazán a Békést nyomja, nekünk az a dolgunk, hogy felszabadult játékkal minél inkább megnehezítsük a dolgukat. Meglátjuk, ez mire lesz elég.

Jobb lenne itthon

A VKK Nyírbátor szombaton a Mizse KC otthonában lép pályára. Az immár egészen biztosan az utolsó helyen záró vendégek számára – csakúgy, mint valamennyi korábbi mérkőzésen – ezúttal is a tisztes helytállás az elsőrendű cél.

– Következő ellenfelünk nem igazán remekel a tavaszi fordulókban – közölte Kovács László, a Nyírbátor játékos-edzője. – Ezért is sajnálom, hogy ezúttal idegenben kell játszanunk a Mizsével. Pál Tamás játéka még kérdéses, ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni a jó eredmény elérése érdekében.

