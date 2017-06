Mindennap sokat tesznek a hátrányos helyzetűekért

– Öröm és komoly szakmai elismerés is ez a díj – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Szobosz­lai Katalin, az egyesület egyik alapítója, jelenlegi elnöke, és az asztalon elhelyezett oklevélre, kerámiából készült virágcsokorra és emléktárgyakra mutatott, amelyet pár nappal korábban a fővárosban megrendezett ünnepségen vehetett át. A díjhoz jár egymillió forint pénzjutalom is, azonban arról, hogy mire költik majd az egyesület közgyűlése dönt.

Az utcán élők segítői

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 2016-ban alapította díj azokat a szociális területeken tevékenykedő professzionális és önkéntes segítőket ismeri el évről évre, akik áldozatos és példaértékű munkájukkal sokat tesznek a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekért. A szakmai zsűri a beérkezett javaslatok alapján választotta ki a kategóriák legjobbjait, de a perifériások most sem tudják, ki vagy kik jelölték őket az elismerésre, de talán ez nem is fontos.

– A nevünk összeforrt a hajléktalan-ellátással, az utcán élő otthontalanok segítésével, s talán kevesen tudják, hogy 1998-ban elindítottuk a gyermekprogramunkat is – utalt egy másik területre Szoboszlai Katalin.

Jelenleg a Huszár-telepen és a nyírszőlősi általános iskolában szociális munkások és fejlesztésben jártas szakemberek segítik a hátrányos helyzetű gyermekeket a beilleszkedésben, a tanulási hátrányok leküzdésében. Az egyesület csaknem két évtizede terepintézmény is, ahol a leendő szociális munkások az elméleti mellett a gyakorlati tudásukat is gyarapíthatják.

Közös érdem

– Bekapcsolódhatnak a mindennapi feladatok ellátásába, a féléves gyakorlat során kipróbálhatják magukat – mondta az elnök, és kiderült: nagyon sok hallgató lett később az egyesület önkéntese, sokan főállású munkatársként dolgoztak tovább a szociális munka egyik legnehezebb területén, az utcai hajléktalan-ellátásban.

– A mostani kitüntetés természetesen mindenkié – hangsúlyozta Szoboszlai Katalin.

– Ugyanilyen szakmai elismerés volt, amikor egy meghívásos pályázaton elnyertük és 2003 óta működtetjük a regionális diszpécserszolgálatot, az év 365 napján 24 órában – jegyezte meg Somogyiné Katona Anikó, szakmai vezető. A három megyéből érkező bejelentések (tavaly 2300 hívás érkezett a központba) nem csupán hajléktalan, hanem nehéz helyzetben, egyedül élő emberekről is szólnak, a segítség pedig nem késhet, mert a téli krízisidőszakban életmentő a gyors intézkedés. Ezért áll készenlétben az egyesület krí­zisautója is.

A nyár sem veszélytelen

– A téli mínuszok mellett a rekkenő nyári hőség is veszélyes időszak a fedél nélkül élőknek, különösen azoknak – mintegy 30-an vannak a megyeszékhelyen –, akik minden körülmények között fagyban és forróságban is a kinti létet választják. Most a rendszeres folyadékpótlás fontos feladatunk, hogy megóvjuk őket a kiszáradástól, hőgutától – tette hozzá a szakmai vezető.

KM-BM

