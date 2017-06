Mindent, s annak az ellenkezőjét is bevallották

Jól jellemzi az 1956 utáni kaotikus állapotokat, a hosszú évekig tartó törvénytelenségeket, hogy a forradalom után az a vicc járta: jobboldali fordulat várható, visszatér Rákosi Mátyás. Nem nehéz elképzelni, miféle borzalmak történtek, ha ilyen otrombasággal viccelődtek az emberek.

A karhatalmisták fiatal, 17 éves lányokat erőszakoltak meg, gazemberek a disszidensek ingatlanain marakodtak, s néhányan képesek voltak felkelőnek beállított embereket agyonlőni a lakásaikért. Többek között ilyesmiről is lerántotta a leplet Szakolczai Attila történész nemrég megjelent s Nyíregyházán is bemutatott tanulmánykötete, amelybe 1956 utáni koncepciós perek, egészen pontosan négy, sok tanulsággal szolgáló koholt per került. A kötet alighanem felkavarja majd a történelemtudomány állóvizét, s várhatóan komoly vitákat gerjeszt. Sajnos, minden 1956-tal eddig elhangzott fontos állítás mellé oda kell tenni egy kérdőjelet, figyelmeztet a szerző. Annyi csúsztatással van tele az ’56-os kádárista irodalom – amely próbálta az 1966-ig elhúzódó önkényt is szebbre festeni –, hogy mindez teljesen átrajzolhatja a kádári konszolidáció eddig ismert arcát.

Akarva se tudta volna elkövetni

Az első tanulmány egy 17 éves szellemi fogyatékos fiúnak a perével foglalkozik, akinek az egyetlen bűne volt: imádta a vonatokat. Nyilván 1956-ban is kijárt a Keleti pályaudvarra.

– A legnagyobb ellenforradalmi csoportnak akkoriban a Baross téri fegyveresek számítottak, s az ő ügyeik farvizén Vas Gált is vizsgálni kezdték. Ez az 5 éves gyerek szintjén élő fiú az első 2-3 pofon után készséggel elismert mindent. Magára vállalt egy gyilkosságot, s „bevallotta” hogy részt vett a Köztársaság téri pártház ostromában. A vele készült orvosi vizsgálatokból egyértelműen kiderült, a vallomásait valaki más fogalmazhatta, ugyanis az abban foglalt bűnöket a vádlott már csak a betegségéből kifolyólag sem tudta volna elkövetni. A fiúnak szerencséje volt, mert valamiféle véletlen folytán elkerülte a bírósági tárgyalást és az ítéletet – magyarázta a kutató.

A „szívrabló gyilkos”

Hasonlóan érdekes a korszak legismertebb, „leghírhedtebb” figurájának, Jankó Piroskának az esete, akit mindenki csak úgy ismert: a nő, aki a Köztársaság téren kivágta Asztalos ezredes szívét. Pedig a szóban forgó tisztet még csak meg sem szúrták, erre utaló sérülés ugyanis nem volt a testén.

– A rendőrségi vizsgálat során Jankó Piroska is azonnal beismerte a senki által el nem követett bűnt. Ráadásul olyan személyleírást adott, amely tökéletesen ráillett az ezredesre. A koholt vád tarthatatlanságára akkor derült fény, amikor az ezredest exhumálták. Így aztán keresni kellett egy másik testet, s előkerítették Papp ezredes tetemét, akit szintén a Köztársaság téren gyilkoltak meg, habár őt is „csak” hasba szúrták. Viszont már volt egy használható nyom, amiért újra számon lehetett kérni Jankó Piroskát. Ő azonnal bevallotta: félre akarta vezetni a hatóságot, s valójában Papp ezredesnek vágta ki a szívét, aztán pontos személyleírást „adott” róla is.

– Az ügy pikantériája, hogy Asztalos magas volt és sovány, Papp alacsony és köpcös, össze sem lehetett őket téveszteni. Nyilván bárkit mutathattak Jankó Piroskának, mindenképpen aláírja a beismerő vallomást – sorolta Szakolczai Attila, aki azt is megfejtette, miért vallottak ezek az emberek maguk ellen.

– Már a Rajk-pernél feltűnő volt, hogy – a vádirat szerint – ő is „minden létező nagyhatalomnak eladta az országot”, s talán azt is magára vállalja, ha egy afrikai országot is ezek közé sorolnak. S hogy miért? Johannes Junius bambergi polgármester börtönből kijuttatott 17. századi leve lehet a kulcs a megoldáshoz. Ő ugyanis leírta, hogy akárki kerül is be az inkvizíció börtönébe, egy hónap alatt bármit képes elismerni és bevallani, sőt annak az ellenkezőjét is, s még el is hiszi önmagáról, hogy bűnös. Ráadásul nem is kellett ehhez senkit megverni vagy megkínozni.

Fortélyos félelem és vádalku

– Ahogy az inkvizíció börtönében, úgy az ÁVO börtönében is olyanok voltak a körülmények, hogy az ott tartottak akár önmaguk ellenségévé is válhattak. Mindemellett persze az együttműködés kikényszerítésének az eszköztárába tartoztak a rendőri trükkök, a visszaélések, s megfigyelhető, hogy a legtöbb ügy hátterében általában valamiféle alku köttetett. A legtöbb vádlott akár meg is úszhatta a legsúlyosabb ítéletet a beismerő vallomástétel után. Tóth Ilona ügyében is nyoma van, hogy a vizsgáló tiszttel kötött vádalkunak köszönhetően elkerülhette az akasztást.

– Matyasovszki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA