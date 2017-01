Mindent vittek a leszbik 2016-ban! – Ezek a pornók taroltak tavaly (18+)

Kiderült, hogy a legkeresettebb pornó tartalom 2016-ban a leszbikus volt: ez persze nem azt jelenti, hogy ilyen sok meleg lány rohangálna a világban, inkább csak azt, hogy a férfiak nem tűrnek meg másik dákót még a monitorukon sem – így talán nem is meglepő, hogy ez lett a legkedveltebb kategória.

Szorosan mögötte a középkorú nevelőanya MILF-ek állnak – még a tiniket is beelőzték az érett hölgyek, a tinik ezúttal csak a negyedik helyet érdemelték ki, ötödik helyen a fogadott lánytestvér, hatodik helyen pedig az anyás pornó zárt. Viszont meglepően sokan kíváncsiak a pornó rajzfilmekre: hetedik helyen a rajzfilm kategória áll, de voltaképp a nyolcadik helyen is, a hentai a japán pornó manga is rajzfilm.

Forrás: ripost.hu

A világ legnagyobb szexoldala, a PornHub sokszor állít össze érdekes statisztikákat, ezúttal sem tett másként: felmérést tett közzé azzal kapcsolatban, hogy karácsonykor mely keresőszavak futottak a legjobban.

