Mint a Három kívánságban

Ennél többet nem tehetett volna le az asztalra a Balkány. A Mirgai László irányította futballcsapat a megyei első osztályú bajnoki címet söpörte be – imponáló, tizenhárom pontos előnnyel. Nem mellesleg rekordot jelentő veretlenségi sorozatot produkálva.

Hab a tortán, hogy a balkányiak nem dőltek hátra, szerdán a Megyei Kupa fináléjában is kivágták a rezet, 4–0-ra legyőzve a Baktalórántházát. Mégpedig annak a Somogyi Márknak a vezérletével, no meg két góljának (is) hála, aki egy kellemetlen sérülés miatt másfél hónapra kidőlt a sorból. Ezt talán még Dévényi Tibor egykori, Három kívánság című műsorában sem tudták volna hasonlóképpen elrendezni, holott a tévéstáb nem ismert lehetetlent…

– Azt kérték a vezetők, hogy erre a mérkőzésre még kapjuk össze magunkat, mi pedig igyekeztünk megfelelni az elvárásnak – monta egyszusszra érthető okokból fülig érő szájjal Somogyi Márk. – Motivált bennünket, hogy az utolsó bajnoki fordulóban kikaptunk Baktán, így véget ért az ötvenhét meccses veretlenségi sorozatunk. Számomra hatalmas élményt jelentett a nyíregyházi stadion centerpályáján játszani, régi vágyam volt, hogy egyszer itt futballozzak, ez is megvalósult. Az eleje nehezen indult, de jobban bírtuk erővel, azt gondolom, megérdemelten nyertünk. Nekem két okból is emlékezes lesz ez a mérkőzés: egyrészt így igazán szépen zártuk a szezont, másfelől hét hét után tértem vissza. Mirgai László kezdőként szavazott bizalmat, próbáltam élni a lehetőséggel, talán sikerült.

KM-KT

