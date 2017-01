Mint kerge kenguruk

A jogszabályok most a dohánytermékek esetében is lehetővé teszik, hogy hetente két alkalommal módosítsanak a „bűzrudak”, a saját kezűleg elkészített cigarettákba való alapanyagok, szivarkák és szivarok árán. Ennek a logikus magyarázatát sem sikerült a sorok között megtalálnom, a sok hivatalos szöveg között füstbe vész a lényeg. Az pedig már csak kifújt karika, hogy szegény vásárló azt sem fogja tudni, holnap mennyi lesz az annyi. Abszurdnak tűnik, hogy a pöfékelők, füstölgők a monitor előtt ücsörögve várjanak az árlistára, pláne, ha nem a fiatal korosztályhoz tartoznak, számítógépük sincs, az internetről csak a tévében hallottak, az egeret meg a padláson kergettetik a macskával.

Azon sem csodálkoznék, ha néhány embert, aki nemcsak dohányzik, hanem vezet is, egy idő után őrületbe kergetne az árvadászat, de persze az sem kizárt, hogy a nikotin megszállottjait valamilyen különös rendezőelv mentén így szeretnék eltántorítani káros szenvedélyüktől. A realisták már most hangoztatják, nem a leszokók, hanem a határon illegálisan áthozottra átszokók száma fog nőni, ahogy a trafikosok ősz hajszálai is, mire kibogozzák és beárazzák a dobozokat. Az első körben hetven termék ára drágult, és lesz folytatás… Gyújtsunk rá, ha másra nem, legalább egy nótára!

– Bednárik Mónika –

