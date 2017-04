Mínuszokra, hóra is készülni kell a jövő héten

© Fotó: Pixabay

Budapest – Tovább hűl a levegő: a leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s néhol még napközben is csak plusz 3 Celsius-fokig melegszik a levegő. Emellett sokszor borús, csapadékos lesz az idő, több helyen havazhat is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.