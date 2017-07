Mire jó egy jó önéletrajz?

Több mint 33 ezer új állást hirdettek meg a cégek a legnagyobb állásoldalon 2017 első negyedévében. Sok esetben a munkaerőhiány miatt csökkentek a jelöltekkel szembeni elvárások is.

Ettől függetlenül a cégvezetők és HR szakemberek döntő többsége változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy lássa a fehérgalléros pozícióra jelentkező jelölt önéletrajzát. A kékgalléros (a fizikai munkaköröket jelenti, melyet elsősorban a munkások végeznek, mint például a szak-, a betanított- és a segédmunkások) álláshirdetések többségében is elvárás az önéletrajz, vagy röviden CV, de egyre több helyen elfogadják már az egyszerűbb, adatlapos jelentkezést is.

Szilágyi-Bécsi Tímeától megkérdeztük: szerinte a megyei álláskeresők mennyire tudják elkészíteni az önéletrajzukat, egyáltalán mennyire fontos tényező az álláskeresés folyamatában egy jó önéletrajz.

Nem kell a sallang!

– Az önéletrajz az első lépés ahhoz, hogy valaki bejuthasson az általa megpályázni kívánt munkahelyre, éppen ezért fontos, hogy egyedi legyen, sablonszöveg- és sallangmentes. Sajnos az esetek nagy részében még mindig azt tapasztalajuk, hogy a pályázók nagy százaléka nem foglalkozik azzal, hogy egyedire szabja az önéletrajzát. Mi tudunk segíteni ebben – fogalmazott a Nyíregyházán is irodát működtető munkaerő-közvetítő cég ügyvezetője, akik a legtöbbször az állásbörzéken adnak tanácsokat az érdeklődőknek, de a honlapukon és a Facebook oldalukon is jelentetnek meg olyan infografikákat, ami segítséget nyújthat egy önéletrajz elkészítésében.

– A fehérgalléros, azaz a szellemi és a kékgalléros, tehát a fizikai munkakörökben is azért van szükség az önéletrajzra, mert ez a szűrés első állomása. Ebből szerzünk információt arra vonatkozóan, hogy a jelölt behívható-e egy első körös interjúra. Mi igyekszünk olvasni a sorok között, azonban jobb, ha nem kell nyomozgatni a CV adatai után, hanem egyértelműen látszik, hogy mikor, hol és mit tanult, dolgozott a jelölt, milyen eredményeket ért el. Ezek azok az információk, amiket mérlegelünk, amikor interjúra hívunk valakit – mondta a szakember, aki szerint egy önéletrajz mellett a motivációs levél is fontos, bár ez inkább a fehérgalléros munkakörök esetén. Itt is figyelni kell arra, hogy ne az internetről leszedett sablonszöveg szerepeljen benne, s ne is az önéletrajzot ismételje a pályázó, hanem mutassa be, hogy miért ő a legjobb a munkakörre.

KM-TG

Szilágyi-Bécsi Tímea tovább tanácsai

Szerepeljen: a végzettség (iskolák, tanfolyamok, szakkörök), az eddig megszerzett képesítéseim (bizonyítványok, oklevelek) és a munka tapasztalat (otthoni-, szünidei-, eseti munkák). A foglalkozási érdeklődés, saját elképzelések, képességek, munkaértékek, szabadidős, sport, és hobbi tevékenységek. Mindenképp fontos a fenti területek áttekintése, papírra vetése, mert ez az álláskeresés során is segítségünkre van az irányvonalak megtalálásában, másrészt pedig nagyon jó sorvezető ahhoz, hogy mindig az adott munkakörre tudjuk szabni az önéletrajzunkat.

Az önéletrajz formája: ne legyen több két oldalnál, legyen tagolt és jól olvasható, egy-egy egység címét vastag betűvel szedjük, Arial vagy Times New Roman betűtípust, és 12-es vagy 13-as betűméretet használjunk, nem javasolt a túl „csicsás” külső, ellenőrizzük a helyesírást. Nagy figyelmet kell fordítani az önéletrajz megjelenésére. Ha átláthatatlan, ha olyan különleges betűtípust használunk, ami a fogadó gépén nem található meg, akkor máris a törölt elem között találjuk a pályázatunkat. Fontos itt is, mint a személyes megjelenésnél, az első benyomás. Ha első pillantásra megfelelő a anyagunk, akkor az illetékes személy mélyebben is szemügyre veszi. Ügyelni kell arra, hogy megfelelő időrendben haladjuk, s nagyon pontosan vezessük fel az iskolákat, munkahelyeket.

