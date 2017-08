Mit tegyek, ha megnyertem egy online autós aukciót?

A carsontheweb.com segítségével összeszedtük a tudnivalókat.

Ami ez után következik, az országonként eltérő lehet, illetve nagyban függ attól is, hogy honnan vásároltuk az adott járművet. Leírásunkban az Európai Unió határain belül maradunk, így ha esetleg az Unión kívülről szeretnénk használt autót behozni, ebben a cikkben nem szereplő feladataink is lehetnek.

Az aukció megnyerése után, de még jobb, ha már előtte tájékozódjunk az átvételi lehetőségekről, és az eladó által szabott feltételekről, de mindennél fontosabb hogy az elnyert autó vételárát minél hamarabb fizessük ki. Amint az anyagi oldal rendeződni látszik az autó hivatalosan is átvehetővé válik. Ha minden rendben van, elkezdődhet a folyamat, amihez érdemes tisztában lenni néhány körülménnyel is.

Szállítás módja

Az online aukció megnyerése után azzal is számolnunk kell, hogy a megnyert autót haza is kell hoznunk. Az internetes aukciós felületek által elérhetünk távoli járműveket is, így azok szállítása is nagyobb feladat lehet, amit nem is biztos, hogy nekünk a leggazdaságosabb elvégezni. Kereskedőknek valószínűleg jól bejáratott rendszere van erre, de ha mégsem, érdemes az aukciós portál szolgáltatásait igénybe venni, hiszen nekik biztosan van megoldásuk erre.

Az carsontheweb.com-hoz hasonló online aukciós portállal történő szállíttatás ugyanakkor az adminisztráció szempontjából is előnyösebb, hiszen ilyenkor biztosak lehetünk benne, hogy a papírmunkában jártas szakemberek foglalkozik az iratainkkal. Ez nemcsak hogy gazdaságosabb, de sok esetben biztonságosabb is, hiszen kevesebb bakira számíthatunk ebben az esetben.

Az átvételhez szükséges dokumentumok

Ha mégis magunk szeretnénk az átvételt rendezni érdemes tisztában lenni azzal, milyen dokumentumokkal is kell rendelkeznünk.

Az átvétel során, főként, ha külföldiről vásárolt használt autóról van szó, mindenképpen gondoskodnunk kell az átvételhez szükséges dokumentumokról, engedélyekről, melyekről az aukció szervezőjénél is érdeklődhet, azonban némi áttekintés megpróbálunk nyújtani ezekről. A legfontosabb iratok, tehát amiket be kell szereznünk a következők lesznek:

Átvétel engedélyezési dokumentáció : Ezt az aukciós portáltól kapjuk. Lényegében arról van szó, hogy ezen dokumentum igazolja hogy valóban a vásárló, vagy annak meghatalmazottja kaphassa csak meg a vásárolt járművet.

: Ezt az aukciós portáltól kapjuk. Lényegében arról van szó, hogy ezen dokumentum igazolja hogy valóban a vásárló, vagy annak meghatalmazottja kaphassa csak meg a vásárolt járművet. Teljesítési igazolás : Ez a dokumentum tanúsítja, hogy a járművet a vevő átvette. Ezt az átvétel helyén le kell pecsételtetni, hiszen ezzel tudjuk bizonyítani mi is, illetve az eladó is, hogy az adásvétel valóban megtörtént.

: Ez a dokumentum tanúsítja, hogy a járművet a vevő átvette. Ezt az átvétel helyén le kell pecsételtetni, hiszen ezzel tudjuk bizonyítani mi is, illetve az eladó is, hogy az adásvétel valóban megtörtént. Sérülések jegyzéke : Ez a dokumentum a vásárolt jármű hibáinak sérüléseinek listája. Javasolt a listában szereplő hibák ellenőrzése, pontosabban annak ellenőrzése a helyszínen, hogy minden hiba fel van e tüntetve a dokumentumon.

: Ez a dokumentum a vásárolt jármű hibáinak sérüléseinek listája. Javasolt a listában szereplő hibák ellenőrzése, pontosabban annak ellenőrzése a helyszínen, hogy minden hiba fel van e tüntetve a dokumentumon. CMR fuvarlevél: A CMR egy árukísérő papír, kitöltésével bizonyítható, hogy szerződés alapján történik a fuvarozás, azaz esetünkben az autó szállítását jelenti.

Mi a leggazdaságosabb megoldás a szállításra?

Az aukciót szervező portál valójában jártasabb az autók beszállításában, kivéve, persze ha rutinos autókereskedők vagyunk. Ha az egész folyamat zavarosnak és megterhelőnek tűnik, javasolt másra bízni a teendőket.

