Mit tegyek, ha találtam egy kutyát szilveszter után? Mit tegyek, ha elvesztettem a kedvencemet?

Ha találtam: Első és legfontosabb teendőnk, hogy a kutyát megpróbáljuk azonosítani. Amennyiben a kutyus nyakában van nyakörv és biléta, szinte azonnal értesíteni tudjuk a gazdit az állat megtalálásáról. Azonban ez ritkán szokott előfordulni. Ilyenkor keressük fel a legközelebbi állatorvosi rendelőt, ahol meg tudják nézni, hogy van-e a kutyában mikrochip. A mikrochip sajnos önmagában nem garancia, hiszen sok esetben a gazda adatai nincsenek feltöltve az állatorvosok által használható adatbázisba. Ha a mikrochip regisztrálva van, akkor az állatorvos azonnal tudja értesíteni a kutya tulajdonosát az állat megtalálásáról. (Ezek az eljárások INGYENESEK!) Idősebb, fajta tiszta kutyáknál előfordulhat, hogy a fülében, vagy a hasán 4 számjegyű tetoválás található. Ebben az esetben vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével.

Amennyiben nincs ellátva egyedi azonosítóval a talált kutya, felkereshetjük a közeli állatvédő szervezeteket, gyepmesteri telepet. Az állatvédő szervezetek a hirdetésben nagyon szívesen segítenek, ehhez mindenképpen szükség van rövid leírásra és fotóra a kutyáról, valamint a megtaláló elérhetőségére. Amennyiben van lehetőségünk magunknál tartani a kutyát tegyük meg, hiszen a legtöbb gyepmesteri telep és állatmenhely telt házzal működik. Ha nincs rá mód, kérjük a segítségüket. Állatotthonunk jelenleg az óriási túlzsúfoltság miatt első sorban a balesetes és sérült állatokat tudja befogadni. Ezért egy kis türelmet, megértést és segítséget kérünk minden állatbaráttól, próbálják megoldani a talált állat átmeneti elhelyezését, míg Állatotthonunkban felszabadul a talált kutya számára hely. Ezennel szeretnénk megkérni olyan állatbarátok jelentkezését, akik segíteni tudnak egy- egy állat ideiglenes elhelyezésében.

Ha elveszett a kedvencem: Első és legfontosabb dolog, ha a kutya mikrochip azonosítóval van ellátva, ellenőriztessük állatorvossal, hogy a regisztrált adatok érvények-e. Sajnos tapasztaljuk, hogy sok esetben nem regisztrált a chipszám, vagy a gazdi elérhetősége már elavult. Sokszor a biléták, a nyakörvek gyakran leszakadnak, elvesznek, sőt le is lopják a kutyákról, ezért önmagában ez a megoldás nem elég biztonságos. Az ideális, ha van biléta és chip is. Érdemes a környékbeli gyepmesteri telepeket, állatmenhelyeket személyesen is végiglátogatni, de elveszett kedvenc esetén is szívesen segítenek a hirdetésben, ehhez szükséges a kutyáról fotó, rövid leírás és a gazdi elérhetősége, hiszen sok esetben a rémült állatot meg sem lehet közelíteni, de fotó alapján azonosítható, így a gazdát tudják értesíteni.

Hivatalosan a talált kutyus 14 napig kizárólag az eredeti gazdájának adható ki. A gazda az oltási könyv bemutatásával, illetve a kutya azonosításával veheti vissza az állatot. Amennyiben a gazda nem jelentkezik 14 nap után sem, a kutyus örökbe adható.

Elérhetőségünk: Állatbarát Alapítvány 4400, Nyíregyháza Csatorna u. 2.

www.allatbarat.com

allatbarat@allatbarat.com

42/727-736, 20/96-05402

További Állatmentő szervezetek Nyíregyházán:

PCAS Állatmentés: 0670/3944-3488 (lehetőség szerint sms-ben)

0670/945-7588 (lehetőség szerint sms-ben)

petscare2000@gmail.com

Nyíregyházi Állategészségügyi Telep: Nyíregyháza, Szállási út 128.

42/420-738

