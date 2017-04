Mit tennél az állatbántalmazások ellen?

Kató Bettina önkéntes munkát is vállalna. – Sok a gazdátlan kedvenc az állatmenhelyen, akadnak brutálisan bántalmazott kutyák is. A legkisebb törődésnek is örülnek, és nekünk, embereknek kötelességünk segíteni, ha tudunk – mondta.

Gyebróczki Máté számára fontos az állatok védelme. – Azt gondolom, azzal is csökkenhet a bűnesetek száma, ha mindenki figyel arra, a szomszédjában hogyan bánnak az állatokkal – felelte.

Juhász Milánt megdöbbentik a naponta elkövetett bűncselekmények. – Nem tudom, hogyan juthat eszébe bárkinek az, hogy bántson egy állatot, de azt sem tudom, mivel lehetne ezt megfékezni – közölte.

Virág Alexandra szerint ugyanazt kellene átélni a kínzónak, mint amit az állat elszenved. – Aki ilyesmit tesz, az megérdemli, hogy hasonlóképp tegyenek vele is – tette hozzá.

Király Gabriella szerint már fiatalkorban az állatok védelmére kell tanítani a gyerekeket. – Ha az állatok szeretetére nevelik őket, később kevesebb lehet majd az ilyen bűncselekmény – vélekedett.

KM-OR

