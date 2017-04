Mit teszel az egészséged megőrzéséért?

Kazincziné Batta Mónika: Az egészséges életmód nálam is a táplálkozás a mozgás, és a szellemiség hármasságára épül. Mindenkinek sokat kell dolgoznia önmagán, én magam is több dologra odafigyelek, szedek például gyógygombát, s érdekel a mézterápia is.

Szénás Imre: Engem 75 évesen is sokféle praktika érdekel, még a gyertyamágiát is kipróbáltam. Talpmasszázzsal például sok bajomat rendbe tetettem. Az apiterápia sem ismeretlen mert a nagybátyám méhészkedett.

Krajezcz György: A természetes gyógymódok híve vagyok, s nagyon fontosnak tartom a mozgást és a sportot. Rendszeresen mediball-ozom. Hanyagolom a gyógyszereket, s a természet adta lehetőségeket keresem.

