Mitől alakulhat ki a reflux?

Vannak, akiknél eleve gyengébb a nyelőcső alsó záróizmának működése, de az alkati adottságon kívül bizonyos élelmiszerek is nagyban befolyásolják annak működését. A zsíros ételek, a koffein, a csokoládé, a túlfűszerezett, a túl erős-savanyú vagy akár a mentolos ételek elernyesztik a záróizmot, és elősegítik a betegség kialakulását – írja a webbeteg.hu.

Az élelmiszereken túl bizonyos gyógyszerek is csök­kentik a záróizom tónusát, mint például az asztmaellenes szerek, bizonyos szívgyógyszerek vagy a nyugtatók. Közismert az is, hogy a stressz fokozhatja a betegség tüneteit.

Az olyan ételek, mint a citrusfélék vagy a paradicsom, illetve a szénsavas üdítők és magas savtartalmú gyümölcslevek a gyomorsavtermelés fokozásával súlyosbítják a tüneteket. Rontja a helyzetet az alkoholfogyasztás és a dohányzás is.

Befolyásolja még a betegség kialakulását a rekeszsérv, azaz a mell- és hasüregünket elválasztó rekeszizmon a nyelőcső átlépésére szolgáló nyílás kitágulása. A tágulaton a nyelőcső hasi szakasza, sőt akár a gyomor legfelső része is felkerülhet a rekeszizom fölé. Szerepe van a refluxban a hasűri nyomás fokozódásának is, amit okozhat köhögés, tüsszentés, nevetés vagy többek között a telt húgyhólyag, illetve a terhesség miatt megnagyobbodott méh is, de károsan befolyásolja az elhízás is. A plusz kilók hatására ugyanis a gyomor számára még kevesebb hely jut a hasüregben, ezáltal a nyelőcső és gyomor közti izomra is nagyobb nyomás hárul.

A gyerekek kinövik

Gyakori a reflux csecsemő- és kisgyermekkorban is. Ennek oka, hogy a záróizom működésének idegi szabályozása még éretlen. Ilyenkor a csecsemők sokat buknak, esetenként hánynak is. Ez az állapot az idő múlásával (az izomrendszer fejlődésével, a függőleges testhelyzettel) magától rendeződik.

KM

Tünetek

A reflux tünetei: köhögés, nyelőcsőszűkület, gyomorégés, fokozott nyál­elválasztás, savas felböfögés, nyelési problémák, maró érzés a nyelőcsőben, fájdalmas nyelés, nehezített nyelés, rossz szájíz, kellemetlen szájszag, fogromlás, rekedtség, torokfájás.

Állapotos nőknél gyakori

A terhesség alatt termelődő sárgatesthormon elernyeszti a gyomor és nyelőcső között elhelyezkedő záróizmot. Később a megnövekedett méh elmozdítja eredeti helyzetéből a gyomrot, és alulról nyomást is gyakorol rá. A terhelés a rekeszizmot is kimozdítja, ezáltal nő a nyílás, mindez tovább könnyíti a savas tartalom visszafolyását. A terhesség vége felé, amikor már az alsó bordákra is nyomás nehezedik, különösen súlyos lehet a gyomorégés.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA