Mókás történet a színházból – A fenébe, most jöhetek újra

A spontaneitás bája

A technika a színház ezerkezű fantomja. Még a legprofibb teátrumban is megtörténhet a baj, a legkiválóbb világosítók, technikusok áldásos ténykedése mellett is. Ott van a mikrofon, amely az évek során hatalmas fejlődésen ment át. Nem nagyobb ma már, mint egy pénzérme, és a legapróbb sóhajt is képes közvetíteni a stadion másik végébe. Na persze, ha működőképes, vagy nincs vele semmi gond. Ám ki hinné, hogy néha az is baj, ha történetesen be van kapcsolva, és megfeledkeznek vagy nem tudnak róla.

Megtréfálta a társulatot a mikrofon, amely ez esetben történetesen a színpad hátulján lévő csembalóban volt működőképesen elhelyezve. Moliere Úrhatnám polgár című darabjának bemutatóján történt a dolog. A néző talán nem tudja, hogy a színházi előadás végére külön tapsrendet dolgoznak ki, amely szépen sorjában, a darabban betöltött rang és teljesítmény szerint szólítja a művészeket a nagyérdemű elé meghajlásra. Nagy percek ezek, hetek, hónapok munkája mérhető le ezen a tapson, visszatapsoláson. Olykor a tapsrend csak néhány előadás után rögzül, addig a rendező szóbeli instrukciói szerint alakul a dolog. Namármost az Úrhatnám polgár című darab esetében is így történt, a tapsrendben bőven volt némi spontaneitás, aminek olykor persze némi bája is lehet.

A baj csak az volt, hogy ott maradt a csembalóban az a bizonyos mikrofon. Ez aztán egyenesen közvetítette a színészek apró megjegyzéseit: most te jössz, menj már arrébb, ne az én lábamra lépj, nehogy elém merj állni, hogy hajolsz, a fenébe, most jöhetek újra… Tetszett is a dolog a közönségnek!

KM

„Ne féljetek! Mi vagyunk többen”

Bizonyára sokan emlékeznek még Mátrai Tamásra. Ő jellegzetes példája annak a generációnak, amely egészen máshová jutott, mint ahonnan elindult. Valamikor réges-régen a társulat előadott egy szörnyűséges darabot.

Kisvárdán, a nyári játékokon kezdték a bemutatót, azután behozták a Móricz Zsigmond Színházba: három, négy, öt, esetleg tíz előadásra. Annyira, amennyit a közönség elbírt belőle. Hát, ezt a produkciót nem szerette a nagyérdemű. A színészek sem, nekik viszont le kellett tudni a penzumot, amennyivel a város hozzájárult az előadáshoz. Játszott hát a társulat, kínlódva estéről estére. Érhető, hogy a közönség a türelmével nemigen tisztelte meg a művészeket. Hetey László mesélte: – Egy este, amikor vártuk, hogy az ügyelő elindítsa az előadást, a színpadon toporogtunk. Tamás, szokásához híven, kilesett a függöny nyílásán, és mustrálta a közönséget, hányan lehetnek. Látszott rajta, hogy számlál. Majd boldogan, fülig szaladt szájjal visszafordult hozzánk: – Gyerekek! Ne féljetek! Mi vagyunk többen!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA