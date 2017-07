Morgó nekünk nem pálya

Ennyi sikeres nyárutóval a hátunk mögött nyilván mindenki tisztában van vele, hogy nem a hét kedves mesefigura legvidámabb törpéjéről van szó. A legvidámabb egyébként is az egy barakk volt, ahogyan Magyarországot titulálták az egykori vasfüggönyön innen. Márpedig a hagyomány kötelez. Erre az utóbbi időkben próbál rácáfolni Vidor mesebeli ellentétpárja, Morgó, aki mogorvaságát igyekszik ránk erőltetni. Mondanom sem kell, hiába teszi, köszönhetően például a számunkra ma is nemzeti sikereket tartogató magyar vizes vb-nek is. Persze, az is igaz, hogy mostanában elég sokszor nevetünk kínunkban. Legutóbb például az osztrák kancellárnak a hazánkat uniós pénzcsapok elzárásával fenyegetők és hazai drukkereik táborához simuló javaslatán.

No, de vissza a megyeszékhely polgárainak arcán az idén már tizenhatodjára mosolyt fakasztó VIDOR Fesztiválhoz. Abban biztosak lehetünk, hogy Nyíregyháza most is nyitott szívvel és jó szokásához híven jó idővel látja vendégül a komédiázás legnagyobb hazai mestereit, mellettük pedig kiváló muzsikát játszó zenészek egész arzenálját.

A magam részéről pedig annyit bizton ígérhetek, hogy amikor majd a Kossuth téri megnyitón magasba röppennek a fesztivál kezdetét jelző színes léggömbök a VIDOR betűivel, a kis unokáimmal ismét ott leszünk.

– Galambos Béla –

