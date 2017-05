Morvai Krisztián és a Keceli Autocross

Mesélnél az addigi versenyzői pályafutásodról?



Tizenhét éves korom óta versenyzem. Gyorsasági roncsderby-vel kezdtem egy Moszkviccsal Cinkotán. Utána ütközéses roncsderby következett Ladával és Passattal. Huszonkettő évesen mentem először rallyban Suzukival és Ladával. Sajnos nem sok eredménnyel. Aztán egy kis szünet. Két-három évvel később építettünk egy csővázas bogarat, Audi 1.8-as motorral. Két évig csapattam vele gyorsasági roncsderby-n. Volt pár helyezés, de a siker váratott magára.

2013-ban megvettem a Toyota Celica-t, amivel próbálkoztunk menni gyorsasági roncsderby-n, három versenyen sikerült is, de nem nagy eredménnyel. Később átpártoltunk a Celica-val Kecelre az autocrossra és ott is maradtunk.

Az első évben épített kategóriában mentünk, volt pár dobogó és ennyi. A következő évben viszont az építet kategória bajnoki címe az ölembe hullott. 2013-as évben mentünk Kecelen és Dömsödön is, és év végen Mikulás és Szilveszter Rallye-n egy BMW 325ix-el, Kecskés Roland jóvoltából.

Dömsödön 2015-ben autocrossban versenyeztem a Celica-val, ahol a bajnokság harmadik helyezett és az IX-el, ott pedig második helyezett lettem.

2016-ban Kecelen Autocross Super Kategória kétkerekes bajnoki címe lett az enyém. 2016-ban összetett ötödik egy BMW E30 320-al, Kecelen. A 2015-ös Mikulás Rallye-n legjobb BMW-e és tavaly Szilveszter Rallye Historic kategória harmadik hely lett a miénk Bánki Peti navigálásával és Kecskés Roland szervizcsapata segítségével.

Milyen eredményt vársz magadtól?



Eben az évben megpróbálnám a lehetetlent a Super kategória bajnoka szeretnék lenni egy bajnok autóval és a Kicsién Motorsport-tal persze ismét Kecskés Roland segédletével.

Mi a véleményed a Keceli pályáról rendezésről, a depóban a hangulatról?



A Keceli pálya nagyon jó, szeretek rajta versenyezni hisz húsz éve megyek kisebb kihagyásokkal. A rendezéssel csak annyit, hogy a pályabírókat én megválogatnám, mert néha nem tudjak, mit kell csinálni. A depoban mindig jó hangulat van. Én nagyon szeretem a gyorsasági rocsderbyhez hasonló versenyeket. A sár a lényeg és a homok, meg a benzingőz mindenképp a fiataloknak. Sok junior tehetség van.

Milyen autóval is indulsz most? Mit is tudhatunk róla?



WartBmw V8 4.0 4×4-el négy évig bajnok volt Szuper kategóriában megpróbálok összeszokni vele. Még nem igazán csinálja azt, amire gondolok, de próbálkozni fogok vele, hogy a lehető legjobbat kihozzam belőle.

Szurkoljunk Morvai Krisztiánnak közösen, május 14-én a Kecel-ringen a Pintér Kupa II. Fordulóján.

– Hajósi Miklós –

