Mosógép csereakció állami támogatással 2017-ben

Tudta, hogy akár állami támogatással is beszerezheti az új segítőtársat? A pályázati feltételeknek megfelelően kizárólag alacsony fogyasztású mosógép vásárolható támogatásból, így ha a kapható maximum 45 ezer forintos összeg előnyeit szeretnénk kihasználni, akkor mindenképpen az energiatakarékos készülékek között érdemes választani. Az A++ besorolású mosógépek nem csak kevesebbet fogyasztanak, de a lehetőségnek köszönhetően jelentősen olcsóbban be is szerezhetőek.

A mosás már egy kétszemélyes háztartásban is számtalan teendőt ró a háziasszonyokra, így a megfelelő készülék nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a ruhák és a lakástextíliák mindig kifogástalan állapotban legyenek. Gyakran felmerülő kérdés a vásárlásnál, hogy milyen típus lenne az ideális. Az elöltöltős gépekről sokaknak az a véleményük, hogy túl nagy helyet foglalnak, ami egy szűkösre szabott fürdőszobában igen sok kényelmetlenséghez vezethet. Jó hír viszont, hogy ma már kifejezetten kisméretű elöltöltős gépek is megtalálhatóak a kínálatban. További lehetőséget nyújt az, ha a konyhapultba kerül elhelyezésre a berendezés, ráadásul ez egyre többek otthonában így kerül kialakításra.

Ugyan a hagyományos mosógépek némileg olcsóbban beszerezhetőek, mint az energiatakarékos fajták, mégis érdemes elgondolkodni a kicsit nagyobb befektetésen. Nem csak az állami támogatás és a mosógép csereakció miatt van ez így, hanem a hosszú távú célokat szem előtt tartva szintén. Az energiafelhasználás csökkentése minden háztartás számára fontos szempont, ehhez pedig az út az energiatakarékos berendezések beszerzésén és ésszerű használatán keresztül vezet.

Nincs ideje a szaküzletekben tanácsadásért és a vásárlás apropóján sorba állni? Ma már az online rendelés is megbízható megoldást kínál, s a választék sokszor szélesebb, mint az üzletekben. Ne feledje, a megfelelő készülékekkel jelentősen felgyorsítható a háztartási munka, és így több idő maradhat az Ön számára fontos személyekre. Érdemes kihasználni az állami támogatást, melyre a jelentkezés régiónként történik. Tegye otthonát kényelmesebbé és komfortosabbá most minden korábbinál nagyobb kedvezmények igénybevételével!

