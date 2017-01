Most is élnek közöttünk rabszolgák

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület szervezésében csütörtökön kerekasztal megbeszélést rendeztek ebben a témakörben a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. A vendégeket a házigazdák nevében Szocska Ábel apostoli kormányzó köszöntötte. Mint elmondta, az Ószövetségben és az Újszövetségben is vannak olyan írások, amelyek emberkereskedelemről szólnak, az egyik legismertebb történet például az, amikor Józsefet eladják a testvérei. Az egyház tanítása, hogy segítsük a rászorulókat, a bajban levőket. Az emberi segítségnyújtás mellett fontos a lelki vigasz is, s ebben a krisztusi feladatban nagy szerep hárul az egyházra – fogalmazott az atya. A szociális egyesület munkáját Glückmann Pál elnök mutatta be röviden a rendezvény résztvevőinek.

Az emberkereskedelemről, a jogi háttérről, a nemzetközi együttműködési lehetőségekről Tési Áron, a Belügyminisztérium szakreferense tartott tájékoztatót. Utalt arra, hogy hazánkban is jelen van a szexuális célú és a munka célú kizsákmányolás, míg Nyugat-Európában főleg Hollandiában, Svájcban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban használják ki a magyar embereket. Mindebben szerepet játszik a magas munkanélküliség, a nagy szegénység. A magyar kormány hosszú távú nemzeti stratégiát dolgozott ki az emberkereskedelem ellen , s ez a stratégia összhangban van az uniós elképzelésekkel is. Fontos a köztudat formálása, ennek érdekében még a Sziget Fesztiválokon is részt szokott venni a Belügyminisztérium a kampányaival.

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület is részt vesz a felvilágosító munkában, ennek részleteit Szlovenszki Lászlóné szakmai vezető – projekt menedzser ismertette a tanácskozás résztvevőivel. Az elmúlt években több képzést is szervezett az egyesület az emberkereskedelem megelőzéséről, az áldozatvédelemről. Szórólapokat is készítettek a 10-14 éves fiatalok számára. Dokumentumfilmet is forgattak, amely bemutatja a kizsákmányolást, az emberkereskedelmet, illetve a védekezés lehetőségeit. A közelmúltban a témával kapcsolatban magyar-angol nyelvű könyv is készült „Aki egy életet megment, egy világot ment meg” címmel. Az egyesület célja, Kelet-Magyarországon is működjön úgynevezett Shelter-ház, amely védett helyet, menedéket nyújthatna a veszélyeztetett nőknek, családoknak.

KM

