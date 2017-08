Most sem fogunk unatkozni!

A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról a Városmajori Szemle versenyprogramjában szerepelt, a POSZT-on, a Versmondók 25. programjában Pregitzer Fruzsina képviselte a színházat, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kísérőprogramjaként a Taurin Traumát, az Ördögkatlan Fesztiválon pedig a Sárkányölő Krisztiánt mutatta be a színház, nagy sikerrel. A szabadtéri színpadon a hamarosan kezdődő felújítás miatt a korábbiaknál kevesebb, összesen hét előadás várta a közönséget – tavaly kilenc volt –: a nézettség az egy évvel ezelőtti 91 százalékról 96 százalékra emelkedett, mint ahogy az egy előadásra jutó bevétel is nőtt. A nézők telt házas előadásokkal búcsúztatták el a régi szabadtéri színpadot, amely teljesen átalakul: a technikai berendezések megújulása, a kiszolgáló helyiségek kibővítése a fellépő művészek és a nézők kényelmét szolgálják majd – mondta Kirják Róbert, aki az új évadról szólva több változásról is beszámolt. – Az eddig megszokottnál közel egy hónappal korábban, már szeptember 9-én megtartjuk az első bemutatót, így lehetőség lesz arra, hogy a legnépszerűbb előadásainkat bérletszünetben is láthassa a közönség, de a vendégprodukcióknak is lesz így helyük a naptárban.

– A mi előadásaink is keresettek: az Emilia Galottit, amely az elmúlt évadban a hetedik legnézettebb dráma volt Magyarországon, szeptember végén Szatmárnémetiben mutatjuk be, a Kisfiú meg az oroszlánok című előadásunkat novemberben a Thália Színház nézői láthatják, a Hello, Dolly! pedig a RAM Colosseum meghívására a fővárosba utazik. A másik változás a játékrendet illeti: a Krúdy kamarában ezentúl nem hétkor, hanem fél nyolckor kezdődnek az előadások, a MŰvész Stúdióban pedig 9-től és 11-től várjuk a nézőket – mondta Kirják Róbert, aki optimistán tekint az előttünk álló évadra. – A várakozások felfokozottak, és ez nem véletlen, hiszen a repertoár és az, hogy a legjobb hazai rendezők érkeznek Nyíregyházára, kiváló évadot ígér, és biztos vagyok abban, hogy a társulat képes megfelelni az elvárásoknak.

Nyáron sem pihent a műszak

A műszak munkatársai sem pihentek a nyáron: új ügyelő-és kamerarendszert alakítottak ki, a színészház harmadik emeletén vendégszobákat alakítottak ki, kicserélték a forgószínpad kötélrendszerét, korszerűsítették a színpadtechnikához tartozó világítást, hőszigetelték az öltözőket és kicserélték a nagyszínpad függönyét: a bayreuthi típusú függöny első le- és felgördülését hatalmas ovációval fogadták a társulat tagjai.

A 2017/18-as évad tervezett bemutatói

NAGYSZÍNPAD

Sherlock Holmes – A sátán kutyája (rendező: Szente Vajk)

Chicago (r.: Szőcs Artur)

Illatszertár (r.: Mohácsi János)

A hülyéje (r.: Fehér Balázs Benő)

Don Carlos (r.: Szabó Máté)

KRÚDY KAMARA

A rózsák háborúja (r.: Végh Zsolt)

Leenane szépe (r.: Göttinger Pál)

A név: Carmen (r.: Sediánszky Nóra)

Asszony asszonynak farkasa (r.: Koltai M. Gábor)

GYEREKDARABOK

A diótörő (r.: Olt Tamás)

A dzsungel könyve (r.: Halasi Dániel)

A kék pék (r.: Tucker András)

Mirr-Murr kalandjai (r.: Puskás Tivadar)

Muszmók Afrikában(r.: Urmai Gábor)

REPERTOÁRON MARAD

Szibériai csárdás, Függöny fel!, Hello, Dolly!, A főfőnök, Emilia Galotti

