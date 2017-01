Most sem késő leszigetelni az aknákat

A jövő hét elejére újból komolyabb hideget és fagyokat jósolnak a meteorológusok, ezért a Nyírségvíz Zrt. ismételten felhívja a figyelmet, hogy még most sem késő a vízmérőaknákat leszigetelni azoknak a fogyasztóknak, akik eddig nem tették, de nem szenvedtek komolyabb károkat. A vízszolgáltató megerősítette, hogy az elmúlt hét hideg időjárása és a kemény fagy eddig is sok vízmérőt megrongált a nem kellően szigetelt aknákban, jelentős anyagi károkat okozva ezzel a tulajdonosának.

Melegítettek, órát cseréltek

A társaság szolgáltatási területén rendszerbe állított 112 ezer vízmérőből közel 650 fagyott szét, mindemellett rengeteg víz el is folyt az elfagyott hálózatokból. A cég munkatársai – akik a kemény hideg ellenére folyamatos és megerősített készenlétet látnak el – a vízmérők cseréjével és 340 hálózati elem felmelegítésével igyekeztek enyhíteni a károkon.

A társaság arra is felhívja a figyelmet, hogy a közterületeken lévő közkifolyóknál is előfordulhat elfagyás. Éppen ezért mindenkitől – aki innen hordja a vizet – azt kérik, hogy egyszerre legalább egy vödörnyit engedjenek ki a kutakból.

A cég hibaelhárító szolgálata éjjel-nappal elérhető telefonon (06-42-523-600), a vonal túlterheltsége esetén pedig a hibabejelento@mail.nyirsegviz.hu e-mail-címen is tehető bejelentés. Mivel a rendkívüli időjárás akár áramkimaradásokat is okozhat, ez pedig a szakemberek helyszínre érkezését és a szolgáltatás elhárítását is lassíthatja, a Nyírségvíz Zrt. minden ilyen esetben a lakosság türelmét kéri.

